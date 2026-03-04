快訊

「蜜桃成熟時」李麗珍近照曝光！60歲凍齡到犯規 網暴動：狀態太誇張

美國務卿預告「讓蔣介石出場」！美軍將加大火力、擴大行動範圍

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

印度15歲少女被誘騙上車！慘遭2男鄰居灌醉性侵 昏迷慘被棄路邊

香港01／ 撰文：桃樂斯
受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

印度發生令人髮指性侵案！當地一名女學生被2名鄰居誘騙上車，先遭灌醉再被性侵。完事後，該女學生被丟棄在路邊，家人遲遲未見她回家，外出搜尋發現她昏迷在街上，隨即報警。警方接報後，迅速逮捕2名涉案男子，將依據「兒童性侵害罪保護法」及相關刑事法律條款進一步調查，兩人目前正被扣押在拘留所。

15歲女被鄰居誘騙上車　遭灌醉性侵

綜合印度媒體等報道，事發於印度北部北阿坎德邦（Uttarakhand），受害的15歲女學生於2月24日晚上外出買菜時，遇到2名男鄰居駕駛的士，兩人以帶她前往當地知名的旅遊景點遊覽為由，誘騙其上車，然後將車輛駛至偏僻地點，強迫她飲用添加了酒精的飲料，見她意識模糊趁機性侵。

事後昏迷慘被棄路邊　家人揭發報警

事後2名男子將女學生直接丟棄路邊，家屬發現她遲遲未歸外出搜尋，才在街邊發現她蹤影，她當時呈昏迷狀態，家人於是馬上報警。女學生甦醒後，詳細講述被誘騙和強暴的經過，警方迅速展開行動，成功拘捕2名涉案男子。

警方迅速行動　涉案2男被扣押

初步調查發現，2名男子分別為20歲和24歲，居住在女學生住處附近，和對方一家人彼此相識。當地警方已正式立案，全案將依據「兒童性侵害罪保護法」以及相關刑事條例再作調查，而兩人目前正被扣押在拘留所；涉案計程車亦被扣押封存。

延伸閱讀：

印度16歲少女芒果園遭5男性侵　威嚇封口　勇敢報警查出疑犯身份

印度女跆拳道國手遭4男輪姦　修道院吃甜點後失意識　遭拍淫穢片

文章授權轉載自《香港01》

印度 鄰居

