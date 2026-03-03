快訊

已向當事警員道歉！基隆派出所長指導洗警用機車 「抹車吮指」被記申誡

騷擾過程全被拍！日本變態聞女乘客頭髮上癮 下秒偷做1舉動嚇壞全網

聯合新聞網／ 綜合報導
日本電車癡漢事件頻傳，有名網友發文指出，一名陌生男子不只對著女乘客的頭髮瘋狂嗅聞，甚至嘗試「舔對方頭髮」，引起討論。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
日本電車癡漢事件頻傳，有名網友發文指出，一名陌生男子不只對著女乘客的頭髮瘋狂嗅聞，甚至嘗試「舔對方頭髮」，引起討論。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

日本電車癡漢事件頻傳，近期更出現令人髮指的怪異行徑，一名日本網友在社群平台「X」發文稱，某位陌生男子在車上不只對著女乘客頭髮瘋狂嗅聞，甚至出現「舔頭髮」的驚悚舉動，這段怪異的騷擾過程曝光後引發熱議

從原PO分享的影片中，可見該名男子先是偷聞前方女子的頭髮，再開始左顧右盼，疑似為了確認附近有沒有其他人發現自己的詭異行為，之後男子更直接地伸出舌頭，輕輕地舔了同一名乘客的頭髮。然而，該男子在第一次舔完頭髮後，依舊不斷試圖接近女乘客，貌似想再次偷吃對方頭髮。

對此，原PO也發文提醒，搭乘京王線的旅客們務必要小心。影片一曝光，不少網友紛紛表示，「超噁心」、「就像動物發現食物一樣，一直聞聞聞，變態老頭」、「快去逮捕他啊！」、「有夠變態，我要吐了」、「那位癡漢一定覺得沒人發現他的行為」。

日媒報導，近年來變態們為了避免被起訴，而選擇「隔空騷擾」的方式。當地律師指出，在公共場所或交通工具上，讓人感到不舒服或不安的行為，例如「對著脖子吹氣」、「聞頭髮味道」或「在乘客稀少時緊貼他人而坐」，都可能構成違法。不過，律師也無奈表示，這類案件在實務上最大的困境在於「確保犯罪證據」非常困難，這也導致在刑事或民事的責任追究上，往往存在極高的難度。

日本 頭髮 X 乘客

騷擾過程全被拍！日本變態聞女乘客頭髮上癮 下秒偷做1舉動嚇壞全網

日本電車癡漢事件頻傳，近期更出現令人髮指的怪異行徑，一名日本網友在社群平台「X」發文稱，一名男子不只對著女乘客的頭髮瘋...

