日地勤驚見全機4分之1乘客「坐輪椅」傻眼了 網揭心機真相

航空服務原本是為了行動不便的旅客提供便利，但近期日本一名地勤人員在社群平台「X」（原Twitter）上的發文，卻揭開了機場服務被「過度使用」的驚人現狀。該名地勤指出，在一班飛往越南胡志明市的全日空（ANA）班機上，竟然有高達60名乘客要求輪椅服務，誇張的比例讓現場工作人員疲於奔命。

這名日本地勤在文中質疑「這樣真的沒問題嗎？」他透露，該架班機總座位數共240席，要求輪椅服務的乘客就佔了60名，等於整台飛機有4分之1的乘客都需要輪椅。由於航空公司提供的輪椅借用與協助登機完全免費，且目前對於申請輪椅的需求並沒有明確的審核標準，導致工作人員必須花費比平常多出數倍的時間來協助登機。

原PO更無奈地表示，飛往胡志明市的航班幾乎每一班都有大量的輪椅需求，這不僅考驗地勤與空服員的體力，也可能影響到航班的準點率與其他旅客的權益。

貼文曝光後，引發大批網友留言，「由於缺乏明確的標準，航空公司可能不願採取任何進一步行動，擔心拒絕配合後會遭到強烈反對」、「這對真正有需求的人也太不公平了吧」、「輪椅數量也太多，工作人員辛苦了」。

對此，就有人指出，由於胡志明市新山一機場排隊入境時間長，因此有乘客為了走優先通道，會裝作受傷以要求坐輪椅，「真的很多人會鑽漏洞...」、「我在機場看過非常多『輪椅族』，他們一看就是為了走優先通道」。

不只越南新山一機場出現「輪椅大軍」，據外媒指出，在印度往返美國的航線上，搭機人潮中也經常擠滿輪椅使用者。印度航空（Air India）就曾透露，部分航線竟有高達30%，甚至是80%的乘客要求輪椅服務。其中許多人其實具備行走能力，卻為了能「優先搭機」而申報輪椅需求，導致真正需要協助的乘客反而面臨不公平的對待，權益受損。