日地勤驚見全機4分之1乘客「坐輪椅」傻眼了 網揭心機真相

聯合新聞網／ 綜合報導
機場示意圖。圖／AI生成
機場示意圖。圖／AI生成

航空服務原本是為了行動不便的旅客提供便利，但近期日本一名地勤人員在社群平台「X」（原Twitter）上的發文，卻揭開了機場服務被「過度使用」的驚人現狀。該名地勤指出，在一班飛往越南胡志明市的全日空（ANA）班機上，竟然有高達60名乘客要求輪椅服務，誇張的比例讓現場工作人員疲於奔命。

這名日本地勤在文中質疑「這樣真的沒問題嗎？」他透露，該架班機總座位數共240席，要求輪椅服務的乘客就佔了60名，等於整台飛機有4分之1的乘客都需要輪椅。由於航空公司提供的輪椅借用與協助登機完全免費，且目前對於申請輪椅的需求並沒有明確的審核標準，導致工作人員必須花費比平常多出數倍的時間來協助登機。

原PO更無奈地表示，飛往胡志明市的航班幾乎每一班都有大量的輪椅需求，這不僅考驗地勤與空服員的體力，也可能影響到航班的準點率與其他旅客的權益。

貼文曝光後，引發大批網友留言，「由於缺乏明確的標準，航空公司可能不願採取任何進一步行動，擔心拒絕配合後會遭到強烈反對」、「這對真正有需求的人也太不公平了吧」、「輪椅數量也太多，工作人員辛苦了」。

對此，就有人指出，由於胡志明市新山一機場排隊入境時間長，因此有乘客為了走優先通道，會裝作受傷以要求坐輪椅，「真的很多人會鑽漏洞...」、「我在機場看過非常多『輪椅族』，他們一看就是為了走優先通道」。

不只越南新山一機場出現「輪椅大軍」，據外媒指出，在印度往返美國的航線上，搭機人潮中也經常擠滿輪椅使用者。印度航空（Air India）就曾透露，部分航線竟有高達30%，甚至是80%的乘客要求輪椅服務。其中許多人其實具備行走能力，卻為了能「優先搭機」而申報輪椅需求，導致真正需要協助的乘客反而面臨不公平的對待，權益受損。

越南 地勤 日本 輪椅 乘客

不動就不叫迴轉壽司！藏壽司全球694店堅持傳統 獲金氏世界紀錄認證

當許多連鎖壽司店因疫情或惡搞事件紛紛取消「軌道送餐」時，日本知名連鎖壽司品牌「藏壽司」仍堅持傳統，如今這份堅持獲得國際的認同。據日媒日刊Sports報導，經過嚴格審查，藏壽司在去年12月19日，以「全球擁有最多迴轉台分店」的紀錄，正式榮獲金氏世界紀錄認證，並於本月2日在日本大阪舉行官方授證儀式。

千鈞一髮！孕婦暈眩落軌 日本高中生躍下鐵軌神救援保住兩條命

據日本CBC電視台報導，這起驚險事件發生於去年11月的名古屋，在名鐵西尾線的一個無人車站、櫻町前站。當時懷孕26週的孕婦木村慧，在月台候車時因突發性暈眩失去意識，整個人摔落軌道。令人捏把冷汗的是，當時距離下一班列車進站，僅剩下短短的5分鐘，情況千鈞一髮。

英國男持雙刀欲闖幼兒園！全身血大鬧店家 與警對峙7小時釀2傷

英國蘇格蘭愛丁堡2日早上發生一起攻擊事件，一名男子持雙刀試圖闖入校園，在和警方對峙7小時後被捕。當地警方表示，此事件並非恐怖攻擊，詳情正在調查中。

被財神爺推下床？ 女大生「拿1美元」壓線買彩券爽中百萬頭獎

睡覺意外摔下床，竟是財神爺來敲門？美國俄亥俄州一名女子日前午休時意外跌下床，被痛醒的她決定提早一天出門購物，沒想到在路上用「1塊錢美元（約新台幣31.5萬元）」買彩券，竟讓她幸運抱回高達13萬美元（約新台幣410萬元）的頭獎，讓她直呼：「這絕對是上帝的安排！」

丈夫出軌！元配汽車裝土製炸彈圖殺小三 聘2男遙控引爆1原因事敗

女子的車輛離奇被裝炸彈，調查後竟是來自情夫元配的「暗殺行動」！泰國去年發生私家車被裝土製炸彈事件，幸好炸彈未完全引爆，…

