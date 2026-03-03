英國男持雙刀欲闖幼兒園！全身血大鬧店家 與警對峙7小時釀2傷

英國蘇格蘭愛丁堡2日早上發生一起攻擊事件，一名男子持雙刀試圖闖入校園，在和警方對峙7小時後被捕。當地警方表示，此事件並非恐怖攻擊，詳情正在調查中。

根據《每日郵報》報導，一名雙手持刀的男子試圖進入學校和幼兒園，失敗後闖入一間商店大肆破壞，滿地都是破碎的商品和紙箱，他還拿刀追趕店員。

事發於早上約8時25分，正是上班上學時段，周遭學校立即進入封鎖狀態，幸無學生受傷。

一名目擊者表示，大鬧完商店後犯嫌渾身是血的站在店外，手上、刀上全是血，現場另一位民眾追上前趕跑他，犯嫌隨後躲進一棟大樓樓梯間。

當地警方派出武裝警察到場與犯嫌對峙，7小時後成功逮捕歸案。根據警方報告，此案有兩名傷者，皆已送醫治療，並指出此事件並非恐怖攻擊，詳情正在調查中。