英國男持雙刀欲闖幼兒園！全身血大鬧店家 與警對峙7小時釀2傷

聯合新聞網／ 綜合報導
英國蘇格蘭愛丁堡一名男子持雙刀試圖闖入校園。圖／擷取自IG europadotcom
英國蘇格蘭愛丁堡一名男子持雙刀試圖闖入校園。圖／擷取自IG europadotcom

英國蘇格蘭愛丁堡2日早上發生一起攻擊事件，一名男子持雙刀試圖闖入校園，在和警方對峙7小時後被捕。當地警方表示，此事件並非恐怖攻擊，詳情正在調查中。

根據《每日郵報》報導，一名雙手持刀的男子試圖進入學校和幼兒園，失敗後闖入一間商店大肆破壞，滿地都是破碎的商品和紙箱，他還拿刀追趕店員

事發於早上約8時25分，正是上班上學時段，周遭學校立即進入封鎖狀態，幸無學生受傷。

一名目擊者表示，大鬧完商店後犯嫌渾身是血的站在店外，手上、刀上全是血，現場另一位民眾追上前趕跑他，犯嫌隨後躲進一棟大樓樓梯間。

當地警方派出武裝警察到場與犯嫌對峙，7小時後成功逮捕歸案。根據警方報告，此案有兩名傷者，皆已送醫治療，並指出此事件並非恐怖攻擊，詳情正在調查中。

英國 幼兒園 校園 店員

相關新聞

被財神爺推下床？ 女大生「拿1美元」壓線買彩券爽中百萬頭獎

睡覺意外摔下床，竟是財神爺來敲門？美國俄亥俄州一名女子日前午休時意外跌下床，被痛醒的她決定提早一天出門購物，沒想到在路上用「1塊錢美元（約新台幣31.5萬元）」買彩券，竟讓她幸運抱回高達13萬美元（約新台幣410萬元）的頭獎，讓她直呼：「這絕對是上帝的安排！」

丈夫出軌！元配汽車裝土製炸彈圖殺小三 聘2男遙控引爆1原因事敗

女子的車輛離奇被裝炸彈，調查後竟是來自情夫元配的「暗殺行動」！泰國去年發生私家車被裝土製炸彈事件，幸好炸彈未完全引爆，…

用6年滾筒式洗衣機冒煙起火！女戶主逃出後傳爆炸聲 九旬輪椅婆婆獲救

新加坡發生驚險家居火警，幸鄰里能守望相助無人受傷！當地有女住戶在廚房煮飯時，發現正在運作、用了6年的滾筒式洗衣機突然冒煙起火…

導遊講解太興奮…4千年歷史金字塔牆塗鴉擦不掉 恐面臨逾1年刑期

埃及烏納斯金字塔（Pyramid of Unas）附近發生一宗導遊被捕事件，他在向遊客解說期間疑似太投入，在超過4000年歷史的金字塔牆上畫人像公仔，之後才發現無法擦掉...

做善事變犯罪…英國女捐舊衣 誤觸1地雷收高額罰單崩潰

英國一名女子將家中舊衣捐到舊衣回收箱，只因為箱子太滿了，把放不下的衣服放在回收箱旁，想不到因此被政府指控是「亂丟垃圾」...

