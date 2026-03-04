超崩壞凱蒂貓！花3.5小時製造型吐司 斷面秀大走鐘網全笑噴

相信所有的烘焙愛好者都懂自己嘗試動手時，常會遇到理想和現實差距非常大的情形。尤其是挑戰稍有難度的造型麵包，往往會在「切開那一瞬間」迎來天堂或地獄。日本一名網友挑戰製作「金太郎糖」切法的凱蒂貓造型吐司，耗費3.5小時精心烘焙，沒想到一刀切開卻出現超驚悚的「崩壞版凱蒂貓」，影片吸引超過 117次觀看，讓大批網友笑到肚痛！

據日媒ねとらぼ報導，專門分享自學烘焙的影音創作者「大概失敗醬（だいたい失敗ちゃん）」，日前在TikTok上傳了一段挑戰凱蒂貓吐司的影片。剛出爐的吐司外皮烤得金黃酥脆，隱約還能看出貓咪可愛的圓潤輪廓，讓人對接下來的斷面秀充滿期待。

「我要來切凱蒂貓囉！」隨著作者滿懷自信的宣布，一刀切下後，映入眼簾的竟是極度衝擊的畫面。凱蒂貓的右眼發生「嚴重土石流」大幅移位，招牌蝴蝶結異常巨大化，連貓鬚都隨心所欲地亂長，整張臉散發出一種難以言喻的趣味。

之後，作者將吐司切成五片排開，五張「靈魂出竅」的凱蒂貓臉蛋同時盯著鏡頭，畫面非常爆笑。創作者無奈地附上水汪汪的表情符號向大眾「致歉」。她透露因為發酵需要時間，整個製作過程長達3小時，然後切片也花了30到40分鐘，沒想到全部心血都成了搞笑素材。這段超爆笑影片引發熱烈迴響，網友紛紛笑瘋留言：「害我一口咖啡直接噴出來在螢幕上」，也有人鼓勵地說「願意把失敗作品發出來分享給大家，實在太有好感！」