不動就不叫迴轉壽司！藏壽司全球694店堅持傳統 獲金氏世界紀錄認證

當許多連鎖壽司店因疫情或惡搞事件紛紛取消「軌道送餐」時，日本知名連鎖壽司品牌「藏壽司」仍堅持傳統，如今這份堅持獲得國際的認同。據日媒日刊Sports報導，經過嚴格審查，藏壽司在去年12月19日，以「全球擁有最多迴轉台分店」的紀錄，正式榮獲金氏世界紀錄認證，並於本月2日在日本大阪舉行官方授證儀式。

其計算對象為日本國內外維持迴轉台運作的門市，包括美國84家、台灣62家，全球總計高達694家分店。藏壽司董事岡本浩之出席授證儀式時自豪地表示：「能獲得認證感到非常光榮。讓壽司在迴轉台上轉動，正是我們『存在的意義』。」他指出，新冠疫情爆發後，許多同業選擇放棄在輸送帶上流動供餐的模式，但藏壽司始終堅持保留這項傳統。

談及迴轉壽司的魅力，岡本強調：「看著壽司隨著輸送帶緩緩前進，從中挑選自己喜歡的餐點，這本身就是一種極具娛樂性的體驗。餐點美味、安心、安全只是基本，唯有提供令人難忘的用餐體驗，才能吸引顧客不斷上門。」

為了慶祝這項殊榮，岡本也透露會儘早開始舉辦慶祝榮獲金氏世界紀錄的優惠活動。目前預計會先在日本國內門市進行。至於活動期間將推出哪些特別的壽司食材，團隊目前正積極評估需求量並展開備貨相關作業。