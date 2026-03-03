快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

不動就不叫迴轉壽司！藏壽司全球694店堅持傳統 獲金氏世界紀錄認證

聯合新聞網／ 綜合報導
藏壽司的迴轉台分店數量獲金氏世界紀錄。示意圖/Ingimage。
藏壽司的迴轉台分店數量獲金氏世界紀錄。示意圖/Ingimage。

當許多連鎖壽司店因疫情或惡搞事件紛紛取消「軌道送餐」時，日本知名連鎖壽司品牌「藏壽司」仍堅持傳統，如今這份堅持獲得國際的認同。據日媒日刊Sports報導，經過嚴格審查，藏壽司在去年12月19日，以「全球擁有最多迴轉台分店」的紀錄，正式榮獲金氏世界紀錄認證，並於本月2日在日本大阪舉行官方授證儀式。

其計算對象為日本國內外維持迴轉台運作的門市，包括美國84家、台灣62家，全球總計高達694家分店。藏壽司董事岡本浩之出席授證儀式時自豪地表示：「能獲得認證感到非常光榮。讓壽司在迴轉台上轉動，正是我們『存在的意義』。」他指出，新冠疫情爆發後，許多同業選擇放棄在輸送帶上流動供餐的模式，但藏壽司始終堅持保留這項傳統。

談及迴轉壽司的魅力，岡本強調：「看著壽司隨著輸送帶緩緩前進，從中挑選自己喜歡的餐點，這本身就是一種極具娛樂性的體驗。餐點美味、安心、安全只是基本，唯有提供令人難忘的用餐體驗，才能吸引顧客不斷上門。」

為了慶祝這項殊榮，岡本也透露會儘早開始舉辦慶祝榮獲金氏世界紀錄的優惠活動。目前預計會先在日本國內門市進行。至於活動期間將推出哪些特別的壽司食材，團隊目前正積極評估需求量並展開備貨相關作業。

日本 藏壽司 迴轉壽司

用6年滾筒式洗衣機冒煙起火！女戶主逃出後傳爆炸聲 九旬輪椅婆婆獲救

新加坡發生驚險家居火警，幸鄰里能守望相助無人受傷！當地有女住戶在廚房煮飯時，發現正在運作、用了6年的滾筒式洗衣機突然冒煙起火…

