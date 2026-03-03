千鈞一髮！孕婦暈眩落軌 日本高中生躍下鐵軌神救援保住兩條命

據日本TBS News Dig報導，這起驚險事件發生於去年11月的名古屋，在名鐵西尾線的一個無人車站、櫻町前站。當時懷孕26週的孕婦木村慧，在月台候車時因突發性暈眩失去意識，整個人摔落軌道。令人捏把冷汗的是，當時距離下一班列車進站，僅剩下短短的5分鐘，情況千鈞一髮。

當時同樣在等車的男高中生相川悠維見狀，毫不猶豫地跳下鐵軌。當時腦中只有一個念頭：「必須在電車來之前把人救上來！」他與另外兩位男同學兼松郁京和村松泰成，和兩名高二女學生齊心協力，順利在電車到站前將孕婦安全救回月台上。

木村小姐獲救後被緊急送醫住院。幸運的是，在醫護人員的照料下母子均安，她也在今年1月14日順利產下一名重達2970公克的健康男嬰。為了親自向這群見義勇為的學生表達謝意，木村小姐出院後透過社群平台發起尋人任務，最後順利找到這群見義勇為的高中生，贈送每人三千日圓的圖書禮券表達謝意。

對電視台採訪，木村小姐充滿感激地表示：「如果沒有這5位同學，我和寶寶可能都不在人世了。他們冒著自己的生命危險，第一時間跳下鐵軌救我，我真的有說不盡的感謝。」這份沒有一絲猶豫的勇敢，挽救了兩條寶貴的生命，也成為這群高中生最閃耀無價的青春回憶。