被財神爺推下床？ 女大生「拿1美元」壓線買彩券爽中百萬頭獎

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子因睡午覺摔下床而臨時決定出門逛超市，沒想到隨手買的彩券竟幸運對中高達13萬美元的頭獎。示意圖／ingimage
美國一名女子因睡午覺摔下床而臨時決定出門逛超市，沒想到隨手買的彩券竟幸運對中高達13萬美元的頭獎。示意圖／ingimage

睡覺意外摔下床，竟是財神爺來敲門？美國俄亥俄州一名女子日前午休時意外跌下床，被痛醒的她決定提早一天出門購物，沒想到在路上用「1塊錢美元（約新台幣31.5萬元）」買彩券，竟讓她幸運抱回高達13萬美元（約新台幣410萬元）的頭獎，讓她直呼：「這絕對是上帝的安排！」

根據外媒報導，這名不願具名的幸運得主來自俄亥俄州貝德福德（Bedford），目前正在就讀護理學校。今年西洋情人節當天，剛結束漫長工作的她原本正在睡午覺，卻莫名其妙地從床上摔了下來。摔醒後的她索性不睡了，決定將隔天才要去的採買行程提前，驅車前往奧羅拉（Aurora）的一家沃爾瑪（Walmart）超市。

到了超市後，她靈機一動，拿著先前玩刮刮樂贏來的1美元，以「電腦自動選號」的方式購買了一張「Rolling Cash 5」彩券。令人覺得不可思議的是，她結帳買下彩券的時間是晚間6點51分，距離當期彩券晚上7點的停止發售時間，僅剩下短短的9分鐘。

買完彩券回家後，她上網對獎時驚喜發現，彩券上的5個號碼「4、8、11、21、23」竟然全數命中，幸運奪得13萬美元的頭獎。據俄亥俄州彩券公司指出，該款彩券要全中五碼的頭獎機率，僅有約57.5萬分之一；而她在扣除聯邦與州政府稅款後，實領獎金為95,225美元（約新台幣300萬元）。

「除了主的恩典，沒有其他理由可以解釋這一切。」中獎的她堅信，這筆財富絕對是命中注定，從摔下床醒來、臨時出門、壓線購買到電腦自動選號，每一個巧合都完美得不可思議。

談到這筆意外之財的規劃，她開心地表示這筆錢來得正是時候，她打算先用來還清債務、買一輛新車，並將剩餘的錢存入儲蓄帳戶。最讓她欣慰的是，有了這筆獎金，她就能減少打工的時數，將全部的心力專注在完成護理學校的學業上。

