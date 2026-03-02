快訊

用6年滾筒式洗衣機冒煙起火！女戶主逃出後傳爆炸聲 九旬輪椅婆婆獲救

香港01／ 撰文：李納德
滾筒式洗衣機冒煙起火。示意圖／ingimage

新加坡發生驚險家居火警，幸鄰里能守望相助無人受傷！當地有女住戶在廚房煮飯時，發現正在運作、用了6年的滾筒式洗衣機突然冒煙起火，拔插頭後內部仍噴出火苗，她急急逃出廚房。鄰居們發現社區冒煙紛紛前來幫手救火，但火勢太大，眾人只好疏散到樓下，由到場消防救火。有鄰居透露90多歲母親行動不便兼患失智症，幸好有熱心鄰居合力幫忙將輪椅抬下樓梯，消防撲火後廚房嚴重熏黑，正調查起火原因。

煮飯時洗衣機冒濃煙 拔插頭竄出火苗

《星洲網》《中國報》等媒體報導，事發於新加坡淡濱尼住宅區，2月25日下午1時許，林姓女戶主在屋子裡廚房煮咖哩，發現身旁正在運作的洗衣機冒出濃煙，情急下她用竹竿離遠關掉洗衣機的電源並拔出插頭，但洗衣機內部已不停噴出火苗，火勢漸大她只好匆匆逃出廚房。

鄰居幫忙救火 合力為婆婆抬輪椅逃生

發生火警後屋子「跳電」，屋內昏暗而且滿是刺鼻濃煙。同座鄰居聞到煙味即衝上樓幫忙，到廁所用水桶裝水、取出小型滅火器等救火，無奈廚房火勢猛烈，而且濃煙令視線受阻，眾人只好撤離。林女憶述逃出時，聽到屋內傳出了2下爆炸聲。

其中1名鄰居向當地傳媒透露，90多歲的母親行動不便兼患有失智症，家門前又有樓梯，幸好有2名鄰居合力將輪椅抬下樓再推到電梯處，好在他當時在家，最終所有人都平安無恙。

消防調查起火原因 屋主當破財擋災

星消防部門接報後出動4輛消防車到場，以水槍將火勢撲滅。廚房天花嚴重熏黑，地板佈滿洗衣機玻璃門爆裂後的玻璃碎及救火後留下的積水，火災中無人受傷，消防正調查起火原因。林女稱事後已聘請水電工重新接電源，將重新裝修廚房，萬幸的是無人受傷，當作破財擋災。

文章授權轉載自《香港01》

