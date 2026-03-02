丈夫出軌！元配汽車裝土製炸彈圖殺小三 聘2男遙控引爆1原因事敗

女子的車輛離奇被裝炸彈，調查後竟是來自情夫元配的「暗殺行動」！泰國去年發生私家車被裝土製炸彈事件，幸好炸彈未完全引爆，29歲女事主無受傷。警方調查後拘捕1女2男，原來作為主謀的38歲女子發現丈夫出軌，花錢聘用2名男同事向小三報復，從YouTube學習製作遙控土製炸彈，並在小三座駕上安裝炸彈及GPS追蹤器，幸好炸彈最終因電路接駁不當未能完全引爆。3名疑犯已承認罪行，警方形容3人作案計劃精密，將控以企圖謀殺、引發危險爆炸及非法管有炸藥罪。

女司機座駕被裝土製炸彈 幸未成功引爆

據泰媒《Thairath》、《Khaosod》、《Thaiger》報導，事件發生於去年12月24日，29歲女事主A女駕駛私家車駛經春武里府1條街道時，聽到車身傳出巨響，路面爆出火花，停車後懷疑車上掉出了爆炸物，急忙報警，她受驚但沒有受傷。

警方及拆彈專家到場，發現A女座駕油箱底部被人安裝了由4個玻璃瓶組成的土製炸彈，有1個玻璃瓶掉在路面引爆，餘下的3個其中2個裝有黑火藥、1個裝了汽油，全被連接到遙控裝置，幸好未有被觸發，車輛僅輕微受損。警方檢查炸彈後認為，如果4個玻璃瓶同時引爆，會引發嚴重火災及爆炸，威力恐足以奪去A女性命。

警揭為元配暗殺小三行動 拘捕3男女

警方深入調查及翻查監視器紀錄，發現這是一場元配針對小三的「暗殺行動」，策劃事件的人妻懷疑丈夫有外遇，聯同2名男同事報仇，幸好3人大計沒有成功，事件中沒有造成人員傷亡。警方於2月24日至25日拘捕38歲的「元配」卡薩瑪（Kasama）、2名分別34歲的男同事宋吉（Somkid）及提納瓦特（Thinnawat），起獲作案車輛、引爆器及GPS追蹤器等逾20件物證。

YouTube學造土製炸彈 小三車底裝GPS追蹤器

3人被捕後對企圖謀殺直認不諱，卡薩瑪供稱發現丈夫不忠，懷疑29歲A女正是小三，便花錢僱用2名男同事展開復仇行動。警方發現卡薩瑪的計劃非常精密，她先兩度命提納瓦特在小三車底裝GPS追蹤器，以手機監視其行蹤，再命宋吉從網上購買作案所屬零件，和她一起從YouTube上學習製造土製炸彈，他們曾在田地附近測試炸彈。

駕車尾隨以遙控器引爆 但電路連接不當

萬事俱備後，3人租用私家車換上偽造車牌，在去年12月23日將炸彈安裝在小三座駕油箱底部，翌日由提納瓦特駕車尾隨小三，待機按下遙控器引爆，但炸彈因為電路連接不當未能引爆。

3疑犯認罪 將被控企圖謀殺

3名疑犯目前被控多項重罪，包括企圖謀殺、引發爆炸危害他人生命或財產、非法持有爆炸物等。據泰國《刑法》288條，企圖謀殺罪的刑罰為謀殺罪的一半，而謀殺罪成可被判死刑、終身監禁或15至20年監禁，另外引發危險爆炸及非法管有炸藥罪最高可分別判監7年及20年。

