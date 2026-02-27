導遊講解太興奮…4千年歷史金字塔牆塗鴉擦不掉 恐面臨逾1年刑期

埃及烏納斯金字塔（Pyramid of Unas）附近發生一宗導遊被捕事件，他在向遊客解說期間疑似太投入，在超過4000年歷史的金字塔牆上畫人像公仔，之後才發現無法擦掉，他因損壞文物被捕，解釋稱因是4年後的首日復工，心情太興奮。

根據網絡流傳的現場影片顯示，該名導遊在牆上畫類似火柴人的人像公仔後，嘗試用手把公仔擦掉，但未能成功。

النهارده فى سقاره عند هرم أوناس لقيت الاستاذ المحترم اللى عرفت بعد كده انه مرشد روسى

البيه معاه طباشير وبيرسم على الهرم ولما اتكلمت معاه بالأدب وقولتله ده غلط قالى هو انت عاقل بصراحه معرفتش ارد علىه وبيقولى زى ما سمعته فى الفيديو ان دى احجار مضافة الاستاذ اللى بيقولى انه دكتور pic.twitter.com/gCdCyTWitw — Mahmoud Etman (@TmanMhmwd6220) 2026年2月22日

埃及內政部發文公布警方接獲舉報後，已抓獲涉事導遊，他承認塗畫行為，目前工作人員已清除塗鴉。內政部稱會對該男子「採取法律措施」。

導遊就事件道歉，解釋稱這是他4年後的首日復工，太興奮導致他犯下「不可原諒的錯誤」。

烏納斯金字塔距離吉薩主金字塔群僅32公里，因其擁有已知最早的金字塔銘文而聞名。

當地傳媒報導，涉事導遊面臨可達逾1年的監禁刑期，並面臨最高50萬埃及鎊（約新台幣32.5萬元）罰款。

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مرشد سياحى بالرسم على جدار أحد الآثار بغرض الشرح لمجموعة من السائحين بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة سياحة سقارة من (مفتش آثار بالمنطقة المشار إليها) بقيام ( مرشد سياحى "الظاهر بمقطع الفيديو"،… pic.twitter.com/RoZBAmkoki — وزارة الداخلية (@moiegy) 2026年2月22日

