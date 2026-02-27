導遊講解太興奮…4千年歷史金字塔牆塗鴉擦不掉 恐面臨逾1年刑期

快訊

香港01／ 撰文：成依華
埃及烏納斯金字塔（Pyramid of Unas）附近發生一宗導遊被捕事件，他在向遊客解說期間疑似太投入，在超過4000年歷史的金字塔牆上畫人像公仔，之後才發現無法擦掉。示意圖／路透社
埃及烏納斯金字塔（Pyramid of Unas）附近發生一宗導遊被捕事件，他在向遊客解說期間疑似太投入，在超過4000年歷史的金字塔牆上畫人像公仔，之後才發現無法擦掉。示意圖／路透社

埃及烏納斯金字塔（Pyramid of Unas）附近發生一宗導遊被捕事件，他在向遊客解說期間疑似太投入，在超過4000年歷史的金字塔牆上畫人像公仔，之後才發現無法擦掉，他因損壞文物被捕，解釋稱因是4年後的首日復工，心情太興奮。

根據網絡流傳的現場影片顯示，該名導遊在牆上畫類似火柴人的人像公仔後，嘗試用手把公仔擦掉，但未能成功。

埃及內政部發文公布警方接獲舉報後，已抓獲涉事導遊，他承認塗畫行為，目前工作人員已清除塗鴉。內政部稱會對該男子「採取法律措施」。

導遊就事件道歉，解釋稱這是他4年後的首日復工，太興奮導致他犯下「不可原諒的錯誤」。

烏納斯金字塔距離吉薩主金字塔群僅32公里，因其擁有已知最早的金字塔銘文而聞名。

當地傳媒報導，涉事導遊面臨可達逾1年的監禁刑期，並面臨最高50萬埃及鎊（約新台幣32.5萬元）罰款

文章授權轉載自《香港01》

金字塔 導遊 埃及 罰款

