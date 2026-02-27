做善事變犯罪…英國女捐舊衣 誤觸1地雷收高額罰單崩潰

英國一名女子將家中舊衣捐到舊衣回收箱，只因為箱子太滿了，把放不下的衣服放在回收箱旁，想不到因此被政府指控是「亂丟垃圾」，還因此拿了一張高達1,000英鎊（約新台幣4萬2000元）的罰單，讓女子直說整起事件簡直「是場惡夢」。

據《鏡報》（Mirror）報導，57歲的教師克萊頓（Kate Clayton）在1月26日時開車前往捐贈點，打算把三袋童裝捐給慈善機構。當時她成功把兩袋衣服塞進回收箱，不過因為回收箱太滿了，她只好把放不下的第三袋衣服放在旁邊地上。

克萊頓才剛離開不到幾公尺，就被穿著市政府制服的人員攔下，當場開出1,000英鎊罰單。克萊頓本來以為對方是要問路，想不到停下後卻被指控剛才亂丟垃圾，還要開出高額罰單，讓她「聽到金額時整個人都傻住了」。

她強調，自己並非亂丟垃圾，而是善意捐贈，回收箱也沒有任何告示寫到不能放在箱子旁。更令人她無奈的是，她向檢舉人員提出要把多出的那袋衣服拿回家，對方仍不願撤銷處分，要求她在14天內繳清罰款。

回家後，她向執法單位提出申訴，在等候回應期間，她幾度情緒崩潰，擔心會被告上法院，也無法負擔這筆高額罰款。申訴近一個月後，她才終於收到電子郵件，成功撤銷罰單。她坦言，整個過程讓她壓力很大，感覺就像一場惡夢，沒想到只是想行善，卻因此差點犯法被罰。

執法公司表示，按英國法律，將物品放在舊衣回收箱外，可能會被視為亂丟垃圾。因為慈善機構不一定會收取箱外物品，此舉可能造成環境問題和清理成本，所以才會對克萊頓開單。