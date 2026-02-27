伴侶不再主動？「床上表現差」10大警訊 專家直言重點非技巧

無論是穩定交往多年的伴侶，還是一夜激情的短暫邂逅，多數人都希望被稱讚「床上功夫一流」。然而，要判斷自己表現究竟如何，其實一點也不容易。外媒邀請專家分析，針對閨房內的滿意度提出十大評估指標。

據《太陽報》（The Sun）報導，要評估性行為滿意度，有幾項必須避免的「地雷」，其中第一項重點，就是不能把性愛當成一場「表演」。情趣品牌Lovehoney專家奈特（Annabelle Knight）指出，最好的性愛是兩人共同創造的美好經驗，而不是單方面「炫技」。

其次，無法專心投入也是常見問題。臨床心理學家畢斯比（Lori Beth Bisbey）指出，高品質的親密互動需要雙方聚精會神，建立情感連結。如果容易分心，可以刻意專注某個感官，例如觸覺或聲音，幫助自己回到當下。

第三，缺乏溝通也是影響滿意度的關鍵。若從不在事前、過程或事後詢問對方感受，就可能錯過改善機會。如果伴侶不再主動，也可能代表滿意度下降。專家認為，伴侶不主動可能是缺乏新鮮感或需求未被滿足。嘗試新方式、改變例行模式，甚至加入情趣用品，都能重新點燃火花。

時間長短也是許多人焦慮的來源。情感與性愛教練奈斯（Gemma Nice）表示，男性平均5至7分鐘就能達到高潮，但女性通常需要20至30分鐘。雖然時間上的差異是正常的，但要視忽略了彼此需求，就會造成警訊。

另外，跳過前戲也會大幅降低滿意度。多數女性需要持續刺激和情緒鋪陳，前戲指的不只是身體接觸，更包括平常的調情與日常互動。奈斯指出，其實前戲從「上一次性愛結束後」就已經開始，全看平常如何相處。

高潮後立刻翻身睡覺，也可能讓對方感到被冷落。「枕邊談話」能強化情感連結，讓親密關係更穩固。如果沒有認真面對伴侶的建議，讓性生活變得制式、缺乏驚喜，也會逐漸拉開距離。專家建議重新安排約會或浪漫活動，先修復情感，親密自然會回來。

最後，若性事總是由同一方主導，也可能造成壓力不平衡。偶爾主動親吻、提出想嘗試的事情，能讓關係更有互動感。專家表示，真正令人滿意的親密關係重點並不在技巧，而是著重在溝通和雙方的投入程度。