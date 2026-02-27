快訊

新北砂石車猛撞機車…越南女騎士當場喪命 疑為勤益科大外籍生

業界錯愕！才說18A技術最先進 英特爾晶圓代工主管竟轉身跳槽高通

聽新聞
0:00 / 0:00

伴侶不再主動？「床上表現差」10大警訊 專家直言重點非技巧

聯合新聞網／ 綜合報導
枕邊談話是專家建議增進感情與性愛滿意度的方法之一。示意圖／ingimage
枕邊談話是專家建議增進感情與性愛滿意度的方法之一。示意圖／ingimage

無論是穩定交往多年的伴侶，還是一夜激情的短暫邂逅，多數人都希望被稱讚「床上功夫一流」。然而，要判斷自己表現究竟如何，其實一點也不容易。外媒邀請專家分析，針對閨房內的滿意度提出十大評估指標。

據《太陽報》（The Sun）報導，要評估性行為滿意度，有幾項必須避免的「地雷」，其中第一項重點，就是不能把性愛當成一場「表演」。情趣品牌Lovehoney專家奈特（Annabelle Knight）指出，最好的性愛是兩人共同創造的美好經驗，而不是單方面「炫技」。

其次，無法專心投入也是常見問題。臨床心理學家畢斯比（Lori Beth Bisbey）指出，高品質的親密互動需要雙方聚精會神，建立情感連結。如果容易分心，可以刻意專注某個感官，例如觸覺或聲音，幫助自己回到當下。

第三，缺乏溝通也是影響滿意度的關鍵。若從不在事前、過程或事後詢問對方感受，就可能錯過改善機會。如果伴侶不再主動，也可能代表滿意度下降。專家認為，伴侶不主動可能是缺乏新鮮感或需求未被滿足。嘗試新方式、改變例行模式，甚至加入情趣用品，都能重新點燃火花。

時間長短也是許多人焦慮的來源。情感與性愛教練奈斯（Gemma Nice）表示，男性平均5至7分鐘就能達到高潮，但女性通常需要20至30分鐘。雖然時間上的差異是正常的，但要視忽略了彼此需求，就會造成警訊。

另外，跳過前戲也會大幅降低滿意度。多數女性需要持續刺激和情緒鋪陳，前戲指的不只是身體接觸，更包括平常的調情與日常互動。奈斯指出，其實前戲從「上一次性愛結束後」就已經開始，全看平常如何相處。

高潮後立刻翻身睡覺，也可能讓對方感到被冷落。「枕邊談話」能強化情感連結，讓親密關係更穩固。如果沒有認真面對伴侶的建議，讓性生活變得制式、缺乏驚喜，也會逐漸拉開距離。專家建議重新安排約會或浪漫活動，先修復情感，親密自然會回來。

最後，若性事總是由同一方主導，也可能造成壓力不平衡。偶爾主動親吻、提出想嘗試的事情，能讓關係更有互動感。專家表示，真正令人滿意的親密關係重點並不在技巧，而是著重在溝通和雙方的投入程度。

親密關係 伴侶 性愛 溝通 情感 性生活 性行為

延伸閱讀

教書需要「情緒支持」？ 加拿大教授帶母雞上課

全球暖化連人類性別都改變？ 牛津大學研究：女嬰數增加

影／一張機票將近45萬元 網紅開箱新航頭等艙套房超奢華

巴西男上班路遇兩狗攻擊 新手機爆炸嚇退惡犬救他一命

相關新聞

做善事變犯罪…英國女捐舊衣 誤觸1地雷收高額罰單崩潰

英國一名女子將家中舊衣捐到舊衣回收箱，只因為箱子太滿了，把放不下的衣服放在回收箱旁，想不到因此被政府指控是「亂丟垃圾」...

伴侶不再主動？「床上表現差」10大警訊 專家直言重點非技巧

無論是穩定交往多年的伴侶，還是一夜激情的短暫邂逅，多數人都希望被稱讚「床上功夫一流」。然而，要判斷自己表現究竟如何...

影／交往AI一年還為它刺青！加拿大女人機戀曝光 網：看來人類要滅絕了

當多數人還在交友軟體上尋找真愛時，加拿大一名女子早就和AI男友「熱戀一年」，甚至還為「男友」刺青紀念。這段「人機戀」曝光後...

房價、物價齊漲…年薪百萬IT主管買房一度被笑 1家3口擠中古小公寓

在日本東京房價與物價齊漲的背景下，「高收入卻住小宅」正成為都會生活的新常態。一名年收約900萬日圓（約新台幣180萬元）、現年43歲的IT企業管理職男性，選擇與妻小三口住在僅約40平方公尺（約12.1坪）的中古公寓...

教書需要「情緒支持」？ 加拿大教授帶母雞上課

加拿大一名心理學教授，為了研究「寵物如何促進心理健康」，把一隻母雞當作情緒支持動物，讓這隻雞陪伴自己生活。

住膠囊旅館慘遇「內褲神偷」 45歲大叔好吃驚：怎麼跟老婆交代？

外出住宿竟慘遇「內褲神偷」？日本一名45歲的大叔崩潰表示，近日選了家男女共用的膠囊旅館住宿，並將行李放在指定的置物櫃裡，雖然自己沒有上鎖有錯在先，但萬萬沒想到貼身衣物之一的內褲竟被人偷走...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。