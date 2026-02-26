房價、物價齊漲…年薪百萬IT主管買房一度被笑 1家3口擠中古小公寓

在日本東京房價與物價齊漲的背景下，「高收入卻住小宅」正成為都會生活的新常態。一名年收約900萬日圓（約新台幣180萬元）、現年43歲的IT企業管理職男性，選擇與妻小三口住在僅約40平方公尺（約12.1坪）的中古公寓，成為許多「非雙薪高收入家庭」在現實壓力下的縮影。

根據日媒「日刊SPA！」報導，從社群平台上爆紅的「狹小物件開箱」影片，到愈來愈多年輕人接受屋齡老、格局窄的租屋產品，都反映出東京首都圈居住價值的重新排序：比起面積大小，地段、通勤與育兒資源成為更關鍵的考量。

43歲的IT企業主管ZUNDA（化名）出身仙台，從小住在約120平方公尺（約36.3坪）的透天厝，2005年因就業寒冬進入東京IT公司，從系統工程師一路升任管理職，工作逾20年。婚後他與妻子在市中心租住2房、不到40平方公尺的公寓，月租11萬日圓（約新台幣2.2萬元），距車站步行10分鐘。

租屋空間不足的問題從一開始就存在，為增加收納添購衣櫃後，臥室甚至放不下兩張床，只能改睡上下舖，電梯過小也難以搬入大尺寸床具。儘管居住品質並不完美，但便捷地段與可負擔租金，讓ZUNDA夫妻一住就超過10年。

然而，隨著孩子出生，妻子在生產後離職，家庭年收入從雙薪轉為單薪，加上原本每月5萬日圓（約新台幣1萬元）的租屋補助因年齡限制將被取消，面對家庭支出結構改變，ZUNDA開始思考購屋的選項。

ZUNDA起初設定預算總價落在2500萬日圓（約新台幣500萬元）左右的中古公寓，卻發現市中心幾乎無建物可選，「房價比我想像的要貴很多，當時連房仲都嘲笑我」。即使預算提高至3500萬日圓（約新台幣700萬元），仍需在耐震標準與地段之間精算，考量曾歷經「日本東北311大地震」的衝擊，ZUNDA排除舊耐震建物，將範圍鎖定武藏野台地一帶、車站步行圈內的中古公寓，最終在練馬區購入約40平方公尺物件。對他而言，「小而安全、近而穩定」勝過「大而偏遠」。

報導指出，以年收約900萬日圓、稅後約650萬日圓（約新台幣130萬元）的單薪家庭來看，若採取高槓桿房貸，表面上可借至5000萬日圓（約新台幣1000萬元），但每年高額還款將壓縮生活品質與風險緩衝。相較之下，ZUNDA將年還款上限控制在約150萬日圓（約新台幣30萬元），確保每年至少保留約400萬日圓（約新台幣80萬元）生活資金，以應對教育、醫療與突發支出。

值得注意的是，東京育孩家庭的年收入主力區間約在600萬至800萬日圓（約新台幣120-160萬元），ZUNDA的選擇更接近「多數人可複製」的路徑：以地段與公共資源優先，接受有限坪數，換取通勤效率與育兒支持。