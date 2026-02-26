快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

教書需要「情緒支持」？ 加拿大教授帶母雞上課

聯合新聞網／ 綜合報導
心理學教授索妮雅為了探討「情緒支持動物」的影響，領養了一隻雞。示意圖／ingimage
心理學教授索妮雅為了探討「情緒支持動物」的影響，領養了一隻雞。示意圖／ingimage

加拿大一名心理學教授，為了研究「寵物如何促進心理健康」，把一隻母雞當作情緒支持動物，讓這隻雞陪伴自己生活。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，索妮雅・孔（Sonia Kong）是北英屬哥倫比亞大學（ University of Northern British Columbia）的心理學教授。她長期研究人與寵物關係對青少年發展的影響，近期和香港中文大學的助理教授黃嘉兒（Tracy Wong）合作，想了解在不同文化背景下，寵物如何影響青少年的社交與情緒發展。

為了研究，索妮雅自己領養了一隻母雞，把牠取名叫「星期六」。她覺得這隻雞非常聰明，彷彿能夠讀懂她的情緒。「當我難過時，她就安靜地躺在那裡盯著我，好像在想：『妳為什麼在哭？』那種陪伴讓我很感動。」在她眼中，「星期六」不是一隻家禽，而是有情感連結的夥伴。

她表示，「星期六」不僅能感受她的情緒，還會在她難過時靜靜依偎著她，讓她感到十分療癒感動。她和研究團隊希望，透過這些經歷，理解陪伴動物是否對青少年建立安全感、同理心與心理韌性有幫助。

不過，索妮雅的家人還是對這隻「情緒支持雞」半信半疑。有時父母還會跟她開玩笑，問她會不會不小心把「星期六」煮來吃。不過索妮雅強調，「星期六」是她的寵物，不是食物，絕對不會把牠當食材煮來吃。

情緒支持動物是為患有心理健康問題、情緒障礙或殘疾的人提供安慰、陪伴與支持的寵物。這類動物不一定要是狗或貓，只要能提供安撫效果，都可以發揮作用。索妮雅也透過自身經驗證明，人與動物的情感連結不受物種限制，有時最意想不到的動物，反而能提供最純粹的支持。

加拿大 心理學 寵物

延伸閱讀

美國男喝啤酒一口乾杯險送命 送醫急救才知竟誤吞瓶蓋

主管偷看她私訊發現上班不認真 員工被迫離職反提告獲賠33萬

普吉島度假遇交通衝突 英男竟遭瑞典男手刀一掌劈倒致死

巴西男上班路遇兩狗攻擊 新手機爆炸嚇退惡犬救他一命

相關新聞

大腦殺手？巴西研究揭代糖恐加速認知老化1.6年 60歲以下風險更高

許多人為了控制體重或血糖，選擇以無糖汽水、低卡甜點取代含糖食品，既滿足口腹之慾又無負擔。然而，巴西一項長期追蹤研究指出，常見的代糖（人工甜味劑）可能加速大腦老化速度，最高比低攝取者快約1.6年，大腦老化速度恐增加達62%...

住膠囊旅館慘遇「內褲神偷」 45歲大叔好吃驚：怎麼跟老婆交代？

外出住宿竟慘遇「內褲神偷」？日本一名45歲的大叔崩潰表示，近日選了家男女共用的膠囊旅館住宿，並將行李放在指定的置物櫃裡，雖然自己沒有上鎖有錯在先，但萬萬沒想到貼身衣物之一的內褲竟被人偷走...

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

一般人確實無法理解？一名日本網友在社群分享一張「椅子塞浴缸」的照片，引發熱議。他透露，在搭訕他人時，入住商務旅館會先把椅子搬進浴缸裡，有人看到貼文後立刻譴責破壞住宿設備的行為...

臭味一直散不掉？家事達人曝「1分鐘除臭法」3招免噴霧還能防細菌

家中明明持續開窗通風，仍覺得空氣悶悶臭臭的？每次打開垃圾桶或冰箱，總有一股難以言喻的異味撲鼻而來？其實，室內異味往往不是單純「空氣不流通」，而是氣味分子附著在牆面、家具，或因看不見的細菌滋生所致。根據日媒報導，近期日本生活專家分享一套「1分鐘除臭法」，強調...

後座動刀10公分頭髮沒了！日本巴士出現「剪髮魔」 男稱：為滿足性慾

通勤搭車遇上怪人！日本近來接連傳出兩起「剪髮魔」事件，一名32歲女性搭乘巴士時，突被後方乘客剪去約10公分的頭髮；另一名高中生同是在搭車時，被不認識的陌生乘客剪掉頭髮。兩名犯案男子被逮後，竟分別供稱是為了「滿足性慾...

教書需要「情緒支持」？ 加拿大教授帶母雞上課

加拿大一名心理學教授，為了研究「寵物如何促進心理健康」，把一隻母雞當作情緒支持動物，讓這隻雞陪伴自己生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。