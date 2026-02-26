住膠囊旅館慘遇「內褲神偷」 45歲大叔好吃驚：怎麼跟老婆交代？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名男子分享，住進膠囊旅館後卻疑似遇到小偷，放在置物櫃的內褲遭竊。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
外出住宿竟慘遇「內褲神偷」？日本一名45歲的大叔崩潰表示，近日選了家男女共用的膠囊旅館住宿，並將行李放在指定的置物櫃裡，雖然自己沒有上鎖有錯在先，但萬萬沒想到貼身衣物之一的內褲竟被人偷走，讓他崩潰直呼「怎麼跟老婆交代？」

日本一名男網友SJ發文表示，日前他入住男女共用的膠囊旅館，沒想到竟遇到「內褲神偷」，「雖然沒鎖門的我要負100%的責任」，豈料把行李放在指定的置物櫃後，竟發現只有內褲不翼而飛。SJ指出，被偷走的內褲還是他最喜歡的款式，更崩潰表示「我是一個45歲的大叔啊，我到底要怎麼跟老婆解釋才好？」

貼文曝光後立刻引發廣大回響，許多人也被這戲劇化地展開逗樂，網友們紛紛留言表示「你老婆一定會相信的，忍不住笑了」、「老婆一定會大笑吧」，也有人安慰道「還好只是內褲，身體沒事就好了」，更有人透露自己46歲的丈夫也曾在公共澡堂遇到「衣服小偷」，運動服及內褲全被偷走，直到附近同事救援，才成功解圍。

事後，SJ也在社群平台X更新後續，回家後他便拿出貼文給家人看，成功證明自己的清白。家人們懷疑失蹤的內褲可能掉到淋浴間或床鋪縫隙，SJ亦致電給膠囊旅館確認，但並未有其他房客撿到失物。

驚奇的外宿體驗，連SJ的兒子都忍不住吐槽，我還是第一次見到大叔的內褲被偷走。儘管妻子安慰「可能被清潔員當成垃圾丟了」，但SJ仍無奈嘆，「也就是說，那條內褲的下落，無人知曉」。

膠囊旅館因價格便宜，成為不少人工作、出遊的住宿選擇，過去台灣網友也曾討論「出國能接受睡膠囊旅館嗎？」，部分網友舉出優點，認為膠囊旅館便宜又乾淨不錯的話，是不錯的住宿選擇，「狹窄反而有安全感，內裝再怎麼高級，大部分時間還是在睡覺」、「日本膠囊有些還有澡堂能泡」。

