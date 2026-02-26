主管偷看她私訊發現上班不認真 員工被迫離職反提告獲賠33萬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
主管偷看女員工私訊，被認定以不當行為強迫員工離職，公司遭判須給付賠償金。示意圖，非當事人。圖／ingimage
英國一名主管偷看女員工私人對話，認為女員工在上班時偷聽情色小說的有聲書，以此為由要求女員工離職。不過女員工不滿公司偷看手機，認為此舉是侵犯隱私，向勞資法庭提出告訴，最後公司必須賠償約8,009英鎊（約新台幣33萬元）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，科爾曼（Kirsty Coleman）在研發公司擔任財務行政人員。她在2022年入職，入職時，公司就要求在電腦上安裝WhatsApp電腦版，以便與同事聯絡。

2025年5月，公司董事為了找一份檔案登入科爾曼的電腦，卻意外看到聊天視窗。在好奇心驅使之下，他一路往下滑，翻閱了30多頁的私人對話。主管發現，其中一段對話內容是科爾曼傳訊息給朋友說「我在聽的有聲書內容很火辣」，對方則回覆：「哈哈色情小說喔？」主管於是認定科爾曼違反了公司政策。

公司以「上班時間不當使用公司設備」為由要求科爾曼停職，並安排紀律會議，還指控她在公司裝置上瀏覽色情內容。科爾曼要求公司說明細節後，公司給了WhatsApp的截圖，內容全是她下班後用私人手機與朋友聊天的訊息。

令科爾曼不滿的是，在開紀律會議時，公司不允許她安排工會代表陪同。科爾曼認為公司早就決定要開除她，只好選擇自行辭職，但她也向勞資法庭提出告訴。

勞資法庭審理後指出，公司取得訊息的方式已「不可挽回地破壞信任」，雖然主管有正當理由查看工作資料，卻不能閱讀私人對話，更不應翻閱多頁內容。除此之外法官也提到，公司的做法迫使員工離職，也侵犯了員工隱私，應支付科爾曼8,009英鎊賠償金。

