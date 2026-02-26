臭味一直散不掉？家事達人曝「1分鐘除臭法」3招免噴霧還能防細菌

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本生活專家分享，若家中剛煎完燒肉或煮完味道濃厚的料理，隔天仍殘留油煙味，其實只需一條濕毛巾即可改善。示意圖／AI生成
家中明明持續開窗通風，仍覺得空氣悶悶臭臭的？每次打開垃圾桶冰箱，總有一股難以言喻的異味撲鼻而來？其實，室內異味往往不是單純「空氣不流通」，而是氣味分子附著在牆面、家具，或因看不見的細菌滋生所致。根據日媒「grape」報導，近期日本生活專家分享一套「1分鐘除臭法」，強調不用消臭噴霧，也能快速去除室內異味。

首先，若家中剛煎完燒肉或煮完味道濃厚的料理，隔天仍殘留油煙味，其實只需一條濕毛巾即可改善。做法相當簡單：將毛巾以清水沾濕後充分擰乾，在異味較重的空間中來回揮動約1分鐘。原理在於，多數料理產生的氣味分子具備易溶於水的特性，當濕毛巾在空氣中揮動時，可有效吸附漂浮的微粒，達到快速降低異味濃度的效果。若想提升清新感，也可在毛巾上滴數滴精油或白醋。不過需特別注意，含有精油的毛巾不可直接放入烘衣機，以免產生起火風險，應採自然晾乾方式較為安全。

除了空間除臭，日常生活中幾個「氣味熱點」更是關鍵。以垃圾桶為例，即使天天倒垃圾，仍散發臭味，多半是桶身殘留細菌與腐敗物質所致。對此，日本知名清潔用品品牌LEC分享，使用小蘇打粉清洗垃圾桶的效果最佳，因為小蘇打呈弱鹼性，可中和廚餘等酸性腐敗臭。若異味特別濃烈，專家建議可將小蘇打溶於溫水中，浸泡垃圾桶約1小時後刷洗，再置於陽光下晾乾，利用紫外線加強殺菌，有助於從源頭抑制細菌再生。

至於冰箱異味，常見原因包括食材變質、湯汁滲漏或密封膠條縫隙藏汙納垢。日本清潔服務業者建議，定期將冰箱清空後，以檸檬酸擦拭內部，特別是門邊膠條細縫，更需細部清潔。同時，養成將氣味較重的食材放入密封容器的習慣，可大幅降低異味擴散。

此外，每日穿著的室內拖鞋也容易吸附汗水與皮脂，成為細菌溫床。布製拖鞋可放入洗衣袋機洗，塑膠或防水材質則以中性清潔劑手洗，建議每月清潔1至2次，潮濕環境使用者應增加頻率。透過這些簡單卻有效的居家除臭技巧，不僅可減少對化學消臭產品的依賴，更能打造真正潔淨、健康的生活空間。

