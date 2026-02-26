巴西男上班路遇兩狗攻擊 新手機爆炸嚇退惡犬救他一命

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男子遭兩隻大型犬攻擊，想不到手機爆炸救了他一命。示意圖／ingimage
巴西一名男子在上班途中遭兩隻大型犬攻擊，離奇的是，正當危機發生時，他口袋裡的手機竟剛好爆炸，嚇退了惡犬，讓他成功逃生。

ODDITYCENTRAL報導，雷納多（Reinaldo）是一名汽車技師。這個月初他步行上班，突然被兩隻大型狗擋住去路。雷納多還來不及反應，兩隻狗就撲上來撕咬，他只能拼命抵抗，想辦法搏鬥求生。

雷納多回憶，其中一隻狗直撲他的喉嚨，他揮拳反擊後，狗換咬了他的腿，卻正好咬到褲子口袋裡的手機。「（手機的）電池瞬間爆炸，真的很危險，但也救了我一命，太離奇了。」他表示，這支手機才買20天，沒想到竟成為他的救命工具。

爆炸不僅燒破他的短褲，也造成腿部灼傷，不過巨大的聲響與火花嚇到兩隻狗，讓牠們終於暫時放棄攻擊。雷納多趕緊趁機脫身並報警求助，還好安全保住性命。飼主得知家中惡犬咬傷路人後，也向雷納多道歉，並表示願意支付醫療費用，賠償手機損失，和雷納多和解。因為這樣，即使曾經歷生死關頭，雷納多並不打算對飼主提告。

手機在口袋爆炸，本來會帶來嚴重傷害或損失，沒想到在這起案件中，卻意外救了男子一命。雷納多無奈地笑說，雖然爆炸造成灼傷，但至少救了他一命，「它燒傷了我，但也救了我」。

手機 電池

