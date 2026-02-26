一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

一般人確實無法理解？一名日本網友在社群分享一張「椅子塞浴缸」的照片，引發熱議。他透露，在搭訕他人時，入住商務旅館會先把椅子搬進浴缸裡，有人看到貼文後立刻譴責破壞住宿設備的行為，也有人意會出此舉背後的目的，讓不少人看傻眼。

日本網友S氏日前在社群平台X的一則貼文掀起討論，他在文中寫出「一般人無法理解的事」，並提到，以搭訕為目的前往居住地以外的縣市時，若住進商務旅館，會將椅子放進浴缸裡，更附上一張飯店座椅被塞進浴缸內的照片。

一般人には理解されないこと



・ナンパ遠征の時はビジネスホテルの椅子を浴槽に入れる pic.twitter.com/p7wFUS7ObC — 𝐒氏 (@sshi_pua) 2026年2月20日

貼文曝光後引發網友兩極討論，有些人留言砲轟該行為很可能損壞飯店的設備，相當沒禮貌；但也有人察覺到背後目的，認為此舉根本沒意義，更有人直呼「竟然做出這種事，技術肯定爛透了吧，真遜」。

回顧S氏過去的貼文，他曾在留言解釋「椅子塞浴缸」的背後目的，S氏指出，如果對象應約來到旅館，在雙方感情還很曖昧的階段，若對方進來即坐在椅子上，後續想要更進一步肌膚之親的話，想引導到床上就會較尷尬一些；反之，若一方本就坐在床上，氣氛、感覺到位時，便能自然地發展親暱關係。

對此，臉書粉專「日本省錢小站」認為，「椅子塞浴缸」就是一種戰術，由於日本旅館房間的空間較小，女生進房後最自然地就是找椅子坐，這樣比較有安全感，但若進房發現沒有椅子，便只能「被迫」坐到床上。

文中指出，坐在床上後，「心理防線會比坐椅子低非常多，腰跟腰的距離也更容易拉近」，若兩人想要進一步拉近距離或「一夜逍遙」，就能更容易得手。但他也叮嚀，地方民情不同，若類似狀況在台灣發生，「應該會被放上網路炎上，罵沒道德、心機重」，建議大家不要輕率模仿。