美國男喝啤酒一口乾杯險送命 送醫急救才知竟誤吞瓶蓋
美國一名男子在玩投杯球（beer pong）時誤吞啤酒瓶蓋，誇張的是男子完全沒有發現。直到酒局結束後，他開始出現吞嚥困難、呼吸異常等情形，到醫院急救才發現瓶蓋卡在食道裡。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名19歲男子和朋友喝酒玩遊戲，沒發現瓶蓋掉進塑膠杯裡，竟然連同啤酒一起吞下肚。大約一小時後，男子開始覺得喉嚨劇烈疼痛、吞嚥困難並出現呼吸異常，趕緊到醫院檢查，院方在拍攝X光後發現他食道卡著一枚瓶蓋。
雖然男子的呼吸道仍是暢通的，但醫師擔心瓶蓋可能造成器官穿孔或組織壞死，決定為男子動手術取出瓶蓋。醫師用內視鏡經口腔伸入食道，順利取出瓶蓋，沒有任何後遺症。
耳鼻喉科醫師指出，誤吞異物通常為15歲以下孩童較為常見，尤其是1到3歲的發生率最高。美國每年約有3,000人因誤吞異物而喪命，約占耳鼻喉科急診案例的11%。2024年，加州一名青少年就誤吞25美分硬幣，硬幣卡在氣管被送醫；2023年，德州達拉斯一名校車司機也曾救回一名吞下硬幣窒息的男童。德國一座大學城，在過去10年間更曾累計14起吞瓶蓋案例。
專家提醒，雖然多數異物可自然排出，但瓶蓋、硬幣等物體可能導致器官穿孔、阻塞甚至壞死。若出現吞嚥困難或呼吸異常，民眾應立即就醫，並接受檢查，以免釀成憾事。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
