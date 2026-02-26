大腦殺手？巴西研究揭代糖恐加速認知老化1.6年 60歲以下風險更高

許多人為了控制體重或血糖，選擇以無糖汽水、低卡甜點取代含糖食品，既滿足口腹之慾又無負擔。然而，巴西一項長期追蹤研究指出，常見的代糖（人工甜味劑）可能加速大腦老化速度，最高比低攝取者快約1.6年，大腦老化速度恐增加達62%，可說是隱藏的「大腦殺手」。研究更發現，未滿60歲族群與糖尿病患者的認知功能下降幅度尤為明顯，引發外界對「代糖是否真的比較健康」的思考。

根據「紐約郵報」（New York Post）報導，這項研究由巴西聖保羅大學團隊的醫師蘇莫托（Claudia Kimie Suemoto）主導。研究團隊歷時8年，追蹤超過1萬2500名平均年齡52歲的成年人，評估多種常見人工甜味劑對腦部功能的影響，包括阿斯巴甜（aspartame）、糖精（saccharin）、醋磺內酯鉀（acesulfame-K）、赤藻糖醇（erythritol）、木糖醇（xylitol）、山梨醇（sorbitol）與塔格糖（tagatose）。

研究一開始先透過詳細飲食問卷，了解受試者過去一年食物與飲料攝取情況，依人工甜味劑攝取量分組，並在實驗初期、中期與結束時進行認知測驗，內容涵蓋資訊處理速度、記憶保留與詞語回憶能力。

結果顯示，在控制性別、年齡及心血管疾病等健康變項後，高攝取人工甜味劑族群的認知老化速度，平均比低攝取組快約1.6年；中度攝取組則約快1.3年。值得注意的是，60歲以下且高攝取代糖者，在語言表達能力與整體腦部健康指標上的退化更為明顯。至於糖尿病患者，不論年齡層，只要代糖攝取量高，認知功能下降幅度皆更顯著。研究也指出，除塔格糖外，其餘甜味劑皆與記憶力、整體心智能力可能存在關聯性。

蘇莫托（Claudia Kimie Suemoto）提醒，低熱量或零熱量甜味劑長期被視為糖的健康替代品，但從神經認知角度來看，其長期影響仍需審慎評估。

事實上，人工甜味劑早已多次成為健康議題焦點。這類合成成分常見於無糖汽水、能量飲料及標榜「低卡」的加工甜食，過去研究曾將其與心血管疾病等風險連結。儘管如此，許多民眾仍將代糖視為減重或控糖利器，特別是糖尿病患者，更傾向以人工甜味劑取代蔗糖。

根據2022年一項針對糖尿病族群的研究，人工甜味劑的甜度可達天然蔗糖的數百倍，使其在少量使用下即可提供強烈甜味，這也是其被廣泛應用的主因。然而，巴西研究團隊呼籲，未來應進一步比較其他精製糖替代品，如蘋果醬、蜂蜜、楓糖漿或椰子糖，是否為較安全的選項。研究建議，與其完全依賴代糖，不如從整體飲食結構著手，降低對高度甜味的依賴，培養清淡口味，或許才是延緩大腦老化、維持認知健康的長遠策略。