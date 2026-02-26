後座動刀10公分頭髮沒了！日本巴士出現「剪髮魔」 男稱：為滿足性慾

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名女子搭乘巴士時，突遭後方陌生男乘客剪去約10公分頭髮。示意圖／ingimage
日本一名女子搭乘巴士時，突遭後方陌生男乘客剪去約10公分頭髮。示意圖／ingimage

通勤搭車遇上怪人！日本近來接連傳出兩起「剪髮魔」事件，一名32歲女性搭乘巴士時，突被後方乘客剪去約10公分的頭髮；另一名高中生同是在搭車時，被不認識的陌生乘客剪掉頭髮。兩名犯案男子被逮後，竟分別供稱是為了「滿足性慾」與「發洩壓力」，才大膽「動刀」。

根據ANN News朝日電視台報導，日前，日本一名32歲女性搭乘行經神戶市的巴士時，突遭後方座位的不明男子剪掉約10公分長的頭髮。警方獲報後於案發後隔日，在巴士站周邊發現行跡可疑的男性，上前盤查並搜出其身上帶著剪刀。

據悉，犯案的男子是20歲的大學生高尾勇希，被逮捕後已承認犯案。針對為何在巴士內隨機找人犯案、剪去他人頭髮，高尾勇希供稱，「我是為了滿足性慾才做的」。

另外，在福岡也出現詭異的「剪髮魔」。據TBS NEWS報導，事件發生於本月3日上午7時許，一名43歲的男性上班族搭乘巴士，並坐在最後一排座位。車輛行駛途中，他突然拿出剪刀，鎖定素不相識的乘客，剪掉座位前一名17歲女高中生的頭髮。

女學生受害後遂向校方反映，警方隨即透過監視器畫面鎖定犯案男子。警方指出，女高中生未受傷，但被剪掉的頭髮約有100根，長度落在2至4公分左右。而犯案的男性職員被逮後供稱，「為了發洩壓力」，才會在車上亂剪他人頭髮。

日本 頭髮 剪髮 巴士 福岡 神戶 性慾 壓力 上班族 大學生

