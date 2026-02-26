情人節抓姦在床…美女秘書縱慾鮮肉學生 綠帽夫撞見情慾解放現場

快訊

美國印第安納州近日發生一起震驚當地的校園醜聞。一名31歲高中女秘書艾莉西亞·休斯，在情人節當天被丈夫當場抓姦在床，對象竟是校內一名年僅18歲的男學生。 情境示意圖／Ingimage
美國印第安納州發生一起震驚當地的校園醜聞。一名任職於蘭道夫東部學校（Randolph Eastern School Corporation）的31歲高中女秘書艾莉西亞·休斯（Alicia Hughes），在情人節當天被丈夫抓姦在床，對象竟是校內一名年僅18歲的男學生。雙方當場發生激烈衝突並驚動警方，休斯長期誘騙學生的離譜行徑才因此被揭露。目前她已被警方逮捕，面臨多項重罪指控。

根據「紐約郵報」（New York Post）與「news.com.au」報導，這起事件起源於一場失控的情人節捉姦現場。31歲的休斯本身是三個孩子的母親，卻在情人節期間將一名18歲的高中生帶回家中親熱。休斯的丈夫返家後，目睹妻子與鮮肉學生「在床上激戰」，情緒瞬間崩潰。

警方隨後接到休斯報案，聲稱遭到丈夫毆打，男方則指控妻子出軌學生。隨著調查深入，警方驚覺這不僅是一起家暴個案，身為教職員的休斯利用職務之便，長期獵豔校內男學生，目前已知至少有兩名受害者。

在警方近日最新公開的審訊影片中，可見休斯雙手被銬、神情憔悴且不斷哭泣。她向警方承認，與18歲學生的「肉體關係」自1月底就開始，並堅稱雙方發生性行為時對方已成年，試圖規避法律責任。

不過，警方隨即指出早已有另一名17歲男學生出面檢舉，聲稱休斯曾多次在校外停車場等地與他發生性關係，次數至少5次。面對鐵證，休斯起初矢口否認，僅承認有傳送私密照給對方，但在警方嚴厲追問下，她顯得坐立難安、泣不成聲，最終被控以5項「誘騙兒童罪」（Child Seduction）。

這起校園醜聞曝光後，蘭道夫東部學校的學監尼爾·亞當斯（Neal Adams）隨即發表聲明，強調校方對任何涉及學生的不當行為「零容忍」，休斯現已被解除所有職務並禁止進入校園。

目前休斯被關押在蘭道夫郡監獄，保釋金定為2.5萬美元（約新台幣78萬元）現金。根據印第安納州法律，身為具備信任關係的校方人員，休斯若5項罪名全數成立，每項罪名最高可判處6年監禁，總計恐面臨30年刑期及高額罰款。這場由情人節捉姦引發的校園性侵醜聞，預計將於6月15日正式開庭審理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

