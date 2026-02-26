影／一張機票將近45萬元 網紅開箱新航頭等艙套房超奢華

一張機票要價近新台幣45萬元，你會買單嗎？國外一名旅遊網紅，為了拍攝YouTube影片，砸下13,980美元（約新台幣44萬7千元），體驗新加坡航空的A380頭等艙套房。影片曝光後，吸引不少網友點擊討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，旅遊網紅安東尼（Antoine），在YouTube以@LoungeGuru聞名。他日前自掏腰包，不使用里程數或點數，搭乘新加坡航空A380頭等艙套房，直呼這是「最頂級的奢華航空體驗」。

影片中，空服員帶他走上樓梯，進入設有滑門的獨立套房，內部空間寬敞又安靜。入座後，空服員還會提供高級睡衣、頂級保養組，以及市價數百美元的名牌降噪耳機，並且為他逐道介紹餐點。

航空公司提供的餐飲也不隨便，不只有好幾款魚子醬和香檳供他選擇，房間內還有兩個大尺寸觸控螢幕、設有梳妝台的浴室，讓安東尼直說根本是「高空中的五星級SPA」。

不過網友看法兩極，有人認為「這價格太誇張」，還有網友開玩笑說「花了這個價錢，應該把電視都帶走」。新加坡航空於2025年獲得Skytrax「全球最佳空服員」與「全球最佳頭等艙」殊榮，是全球頂級航空公司之一。