快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

影／一張機票將近45萬元 網紅開箱新航頭等艙套房超奢華

聯合新聞網／ 綜合報導
男子搭乘新航頭等艙，開箱影片引來不少網友觀看。示意圖／ingimage
男子搭乘新航頭等艙，開箱影片引來不少網友觀看。示意圖／ingimage

一張機票要價近新台幣45萬元，你會買單嗎？國外一名旅遊網紅，為了拍攝YouTube影片，砸下13,980美元（約新台幣44萬7千元），體驗新加坡航空的A380頭等艙套房。影片曝光後，吸引不少網友點擊討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，旅遊網紅安東尼（Antoine），在YouTube以@LoungeGuru聞名。他日前自掏腰包，不使用里程數或點數，搭乘新加坡航空A380頭等艙套房，直呼這是「最頂級的奢華航空體驗」。

影片中，空服員帶他走上樓梯，進入設有滑門的獨立套房，內部空間寬敞又安靜。入座後，空服員還會提供高級睡衣、頂級保養組，以及市價數百美元的名牌降噪耳機，並且為他逐道介紹餐點。

航空公司提供的餐飲也不隨便，不只有好幾款魚子醬和香檳供他選擇，房間內還有兩個大尺寸觸控螢幕、設有梳妝台的浴室，讓安東尼直說根本是「高空中的五星級SPA」。

不過網友看法兩極，有人認為「這價格太誇張」，還有網友開玩笑說「花了這個價錢，應該把電視都帶走」。新加坡航空於2025年獲得Skytrax「全球最佳空服員」與「全球最佳頭等艙」殊榮，是全球頂級航空公司之一。

網紅 機票

延伸閱讀

沒錢又無家可歸 俄男假炸彈威脅「自願入獄」有飯吃了

影／靈犬叼垃圾袋「路邊倒垃圾」 義大利飼主訓練指使挨罰

伴侶最近怪怪的？ 心理師揭六大「分手前兆」

嘴饞吃宵夜傷心又變胖 研究：睡前這時間停止進食最關鍵

相關新聞

後座動刀10公分頭髮沒了！日本巴士出現「剪髮魔」 男稱：為滿足性慾

通勤搭車遇上怪人！日本近來接連傳出兩起「剪髮魔」事件，一名32歲女性搭乘巴士時，突被後方乘客剪去約10公分的頭髮；另一名高中生同是在搭車時，被不認識的陌生乘客剪掉頭髮。兩名犯案男子被逮後，竟分別供稱是為了「滿足性慾...

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

一般人確實無法理解？一名日本網友在社群分享一張「椅子塞浴缸」的照片，引發熱議。他透露，在搭訕他人時，入住商務旅館會先把椅子搬進浴缸裡，有人看到貼文後立刻譴責破壞住宿設備的行為...

情人節抓姦在床…美女秘書縱慾鮮肉學生 綠帽夫撞見情慾解放現場

美國印第安納州發生一起震驚當地的校園醜聞。一名任職於蘭道夫東部學校的31歲高中女秘書艾莉西亞·休斯，在情人節當天被丈夫抓姦在床，對象竟是校內一名年僅18歲的男學生...

大腦殺手？巴西研究揭代糖恐加速認知老化1.6年 60歲以下風險更高

許多人為了控制體重或血糖，選擇以無糖汽水、低卡甜點取代含糖食品，既滿足口腹之慾又無負擔。然而，巴西一項長期追蹤研究指出，常見的代糖（人工甜味劑）可能加速大腦老化速度，最高比低攝取者快約1.6年，大腦老化速度恐增加達62%...

美國男喝啤酒一口乾杯險送命 送醫急救才知竟誤吞瓶蓋

美國一名男子在玩投杯球（beer pong）時誤吞啤酒瓶蓋，誇張的是男子完全沒有發現。直到酒局結束後，他開始出現吞嚥困難、呼吸異常等情形，到醫院急救才發現瓶蓋卡在食道裡。

影／一張機票將近45萬元 網紅開箱新航頭等艙套房超奢華

一張機票要價近新台幣45萬元，你會買單嗎？國外一名旅遊網紅，為了拍攝YouTube影片，砸下13,980美元（約新台幣44萬7千元），體驗新加坡航空的A380頭等艙套房。影片曝光後，吸引不少網友點擊討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。