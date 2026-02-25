快訊

太有世俗的慾望？泰國住持驚爆周旋6女「2人為他爭鬥」 主角閃電還俗

不斷更新／中了直接退休！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號出爐

「你媽是慰安婦嗎？」國中男師開嗆網友惹議 教育處介入調查

午休狂喝3公升啤酒遭解雇 西班牙員工上訴獲賠164萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在午休時飲酒遭解雇，沒想到上訴成功翻轉。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子在午休時飲酒遭解雇，沒想到上訴成功翻轉。示意圖，非當事人。圖／ingimage

西班牙一名男子在上班時間偷喝酒，搞得自己因此直接丟了飯碗。不過沒想到男子被解雇後心生不滿，向法院提告成功，最後公司必須讓男子復職，或是給予高額賠償金。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在西班牙穆爾西亞地區，一名電力公司員工在工作時行為異常，引發主管懷疑，於是請私家偵探全天跟監。偵探調查後發現，這名男子多次在午休時到酒吧或停車場飲酒，有次午休甚至還喝下約3公升的啤酒。

公司認為男子行為不符規定，情節嚴重；尤其是男子負責駕駛公司車輛，可能危及公共安全，因此決定將他開除。不過男子不服公司處置，反過來控告公司違法解雇。案件呈交至穆爾西亞高等法院後，法官判決員工勝訴，認為公司解雇是「過度懲處」。

法院裁定，公司得讓男子回到原職工作，或必須支付47,000歐元（約新台幣164萬元）作為補償。法院指出，午休不屬於正式工作時間，因此飲酒行為不完全構成工作失職。其次，公司無法證明男子是否因攝取酒精影響工作表現，或實際危害他人安全。

更關鍵的是，根據當地法規，公司只能解雇「長期酗酒」的員工。由於私家偵探只拍到該員工幾次喝酒行為，法院判定應視為零星事件，而非慣性酗酒。這項判決引發軒然大波，有網友認為法律本該保障勞工權益，但也有人質疑標準過於寬鬆，沒有給予該名員工應受的懲罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

職場

延伸閱讀

沒錢又無家可歸 俄男假炸彈威脅「自願入獄」有飯吃了

影／一口午餐差點送命 土耳其急救員「椅背自救」畫面瘋傳

來陰的？帳單莫名多被收捐款項目 澳洲這餐廳掀論戰

嘴饞吃宵夜傷心又變胖 研究：睡前這時間停止進食最關鍵

相關新聞

太有世俗的慾望？泰國住持驚爆周旋6女「2人為他爭鬥」…主角已閃電還俗

泰國佛教界驚爆荒唐性醜聞！暖武里府（Nonthaburi）一座知名寺廟的住持「Ajarn A」日前被爆出私生活極度混亂，不僅打破清規，甚至一度傳出和6名女性有染…

午休狂喝3公升啤酒遭解雇 西班牙員工上訴獲賠164萬元

西班牙一名男子在上班時間偷喝酒，搞得自己因此直接丟了飯碗。不過沒想到男子被解雇後心生不滿，向法院提告成功，最後公司必須讓男子復職，或是給予高額賠償金。

影／靈犬叼垃圾袋「路邊倒垃圾」 義大利飼主訓練指使挨罰

義大利近日傳出一起荒謬事件，一名主人為了鑽漏洞，竟然訓練自家寵物幫忙「倒垃圾」。家中狗狗能用嘴叼著垃圾袋，走到路邊熟練地丟垃圾，事件曝光後，飼主也因此挨罰。

沉睡40年村落現身！日本水庫乾涸引爆觀光亂象 遊客捨命自拍

日本近期因三十年來罕見的嚴重乾旱，各地水庫與湖泊水位驟降，意外讓沉睡水底數十年的古老村落重見天日。這難得的奇景吸引大批遊客朝聖，卻也引發一連串脫序亂象。不僅周邊違停嚴重，甚至有遊客為搶拍美照誤闖危險泥沼，險些喪命。

拍片教「飯店咖啡機洗內褲」挨轟噁心 網紅喊冤：空服員說的

美國一名網紅兼健身教練塔拉·伍德考克斯（Tara Woodcox）日前因分享「用飯店咖啡機清洗髒內褲」的旅遊技巧，引發社群及媒體發文反彈，大批網友批評該行為不衛生又缺乏公德心。面對爭議延燒，她近日出面澄清，強調自己「從未真的這麼做過」，只是轉述從空服員朋友那聽來的說法。

8歲兒不聽話…單親媽竟與男友載他上山丟包反省 男童機警求援獲救

日本靜岡縣三島市近日發生一起令人痛心的兒童遺棄案件。一名28歲母親與其同齡男友，因8歲兒子「不聽話」，竟狠心將他載到深山中丟棄。所幸男童機警，獨自步行約1公里到附近露營場求救，才未釀成悲劇。目前警方已依保護責任者遺棄罪嫌逮捕兩人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。