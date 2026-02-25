快訊

太有世俗的慾望？泰國住持驚爆周旋6女「2人為他爭鬥」 主角閃電還俗

不斷更新／中了直接退休！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號出爐

「你媽是慰安婦嗎？」國中男師開嗆網友惹議 教育處介入調查

太有世俗的慾望？泰國住持驚爆周旋6女「2人為他爭鬥」…主角已閃電還俗

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國佛教界驚爆荒唐性醜聞，暖武里府（Nonthaburi）一座知名寺廟的住持「Ajarn A」日前被爆出私生活極度混亂，不僅打破清規，甚至一度傳出和6名女性有染。示意圖／Ingimage
泰國佛教界驚爆荒唐性醜聞，暖武里府（Nonthaburi）一座知名寺廟的住持「Ajarn A」日前被爆出私生活極度混亂，不僅打破清規，甚至一度傳出和6名女性有染。示意圖／Ingimage

泰國佛教界驚爆荒唐性醜聞！暖武里府（Nonthaburi）一座知名寺廟的住持「Ajarn A」日前被爆出私生活極度混亂，不僅打破清規，甚至一度傳出和6名女性有染，讓佛門清淨地蒙羞。整起事件起因於一段「兩女爭住持」的互毆影片在社群媒體瘋傳，隨後揭發出錯綜複雜的糾葛。

綜合外媒報導，這起醜聞自2月6日開始延燒，一系列引發熱議的影片在泰國社群媒體上瘋傳。其中一段影片中，兩名女子在寺廟周邊激烈爭吵，其中一人自稱是住持的「正宮」，指控另一位女子與住持私通，而遭指控的女子則強硬反擊，聲稱自己已有男友，並威脅要公開主持與正宮的關係。

另一段對質影片更為火爆，拍下正宮和住持當面對質的畫面，她在住持的手機中發現了其他女性傳送的露骨照片和親密訊息，並憤怒要求住持在多名女性之間做出選擇。

根據報導，與住持有染的女性包括一名擁有佛像鑄造廠的女老闆、兩名經常在寺廟協助活動並販售物品的女子，以及一名已離職的緬甸籍員工。據傳該住持不僅同時周旋於多女之間，甚至挪用資金資助她們整形、經營美髮店，並頻繁於寺外私會。

對此，寺廟助理住持帕查亞蓬（Phra Chayaphol Silasutho）強調，若網上流傳的內容屬實，就必須依法處理；如果住持不承認則需進一步驗證，一切會依照僧伽戒律辦理，必須查明真相。寺內僧人帕瓦羅（Phra Waro）則對指控持保留態度，他認為住持與其中一名佛像鑄造廠女業者往來，但可能只是因工作關係才互動頻繁。

由於輿論壓力巨大，泰國國家佛教辦公室（National Office of Buddhism）已正式介入調查。最新進度指出，暖武里府僧侶長官於2月23日晚間表示，該名住持已主動表達還俗意願，並於邦奧昌寺（Wat Bang Oichang）完成退度手續，正式結束僧侶生涯。目前，國家佛教辦公室正持續追蹤該案相關細節。

泰國 醜聞

相關新聞

太有世俗的慾望？泰國住持驚爆周旋6女「2人為他爭鬥」…主角已閃電還俗

泰國佛教界驚爆荒唐性醜聞！暖武里府（Nonthaburi）一座知名寺廟的住持「Ajarn A」日前被爆出私生活極度混亂，不僅打破清規，甚至一度傳出和6名女性有染…

午休狂喝3公升啤酒遭解雇 西班牙員工上訴獲賠164萬元

西班牙一名男子在上班時間偷喝酒，搞得自己因此直接丟了飯碗。不過沒想到男子被解雇後心生不滿，向法院提告成功，最後公司必須讓男子復職，或是給予高額賠償金。

影／靈犬叼垃圾袋「路邊倒垃圾」 義大利飼主訓練指使挨罰

義大利近日傳出一起荒謬事件，一名主人為了鑽漏洞，竟然訓練自家寵物幫忙「倒垃圾」。家中狗狗能用嘴叼著垃圾袋，走到路邊熟練地丟垃圾，事件曝光後，飼主也因此挨罰。

沉睡40年村落現身！日本水庫乾涸引爆觀光亂象 遊客捨命自拍

日本近期因三十年來罕見的嚴重乾旱，各地水庫與湖泊水位驟降，意外讓沉睡水底數十年的古老村落重見天日。這難得的奇景吸引大批遊客朝聖，卻也引發一連串脫序亂象。不僅周邊違停嚴重，甚至有遊客為搶拍美照誤闖危險泥沼，險些喪命。

拍片教「飯店咖啡機洗內褲」挨轟噁心 網紅喊冤：空服員說的

美國一名網紅兼健身教練塔拉·伍德考克斯（Tara Woodcox）日前因分享「用飯店咖啡機清洗髒內褲」的旅遊技巧，引發社群及媒體發文反彈，大批網友批評該行為不衛生又缺乏公德心。面對爭議延燒，她近日出面澄清，強調自己「從未真的這麼做過」，只是轉述從空服員朋友那聽來的說法。

8歲兒不聽話…單親媽竟與男友載他上山丟包反省 男童機警求援獲救

日本靜岡縣三島市近日發生一起令人痛心的兒童遺棄案件。一名28歲母親與其同齡男友，因8歲兒子「不聽話」，竟狠心將他載到深山中丟棄。所幸男童機警，獨自步行約1公里到附近露營場求救，才未釀成悲劇。目前警方已依保護責任者遺棄罪嫌逮捕兩人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。