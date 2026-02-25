太有世俗的慾望？泰國住持驚爆周旋6女「2人為他爭鬥」…主角已閃電還俗

泰國佛教界驚爆荒唐性醜聞！暖武里府（Nonthaburi）一座知名寺廟的住持「Ajarn A」日前被爆出私生活極度混亂，不僅打破清規，甚至一度傳出和6名女性有染，讓佛門清淨地蒙羞。整起事件起因於一段「兩女爭住持」的互毆影片在社群媒體瘋傳，隨後揭發出錯綜複雜的糾葛。

綜合外媒報導，這起醜聞自2月6日開始延燒，一系列引發熱議的影片在泰國社群媒體上瘋傳。其中一段影片中，兩名女子在寺廟周邊激烈爭吵，其中一人自稱是住持的「正宮」，指控另一位女子與住持私通，而遭指控的女子則強硬反擊，聲稱自己已有男友，並威脅要公開主持與正宮的關係。

另一段對質影片更為火爆，拍下正宮和住持當面對質的畫面，她在住持的手機中發現了其他女性傳送的露骨照片和親密訊息，並憤怒要求住持在多名女性之間做出選擇。

根據報導，與住持有染的女性包括一名擁有佛像鑄造廠的女老闆、兩名經常在寺廟協助活動並販售物品的女子，以及一名已離職的緬甸籍員工。據傳該住持不僅同時周旋於多女之間，甚至挪用資金資助她們整形、經營美髮店，並頻繁於寺外私會。

對此，寺廟助理住持帕查亞蓬（Phra Chayaphol Silasutho）強調，若網上流傳的內容屬實，就必須依法處理；如果住持不承認則需進一步驗證，一切會依照僧伽戒律辦理，必須查明真相。寺內僧人帕瓦羅（Phra Waro）則對指控持保留態度，他認為住持與其中一名佛像鑄造廠女業者往來，但可能只是因工作關係才互動頻繁。

由於輿論壓力巨大，泰國國家佛教辦公室（National Office of Buddhism）已正式介入調查。最新進度指出，暖武里府僧侶長官於2月23日晚間表示，該名住持已主動表達還俗意願，並於邦奧昌寺（Wat Bang Oichang）完成退度手續，正式結束僧侶生涯。目前，國家佛教辦公室正持續追蹤該案相關細節。