影／靈犬叼垃圾袋「路邊倒垃圾」 義大利飼主訓練指使挨罰
義大利近日傳出一起荒謬事件，一名主人為了鑽漏洞，竟然訓練自家寵物幫忙「倒垃圾」。家中狗狗能用嘴叼著垃圾袋，走到路邊熟練地丟垃圾，事件曝光後，飼主也因此挨罰。
據ODDITYCENTRAL報導，西西里島卡塔尼亞市政府日前公布一段監視器畫面。影片中，一隻狗叼著塑膠垃圾袋，走到路邊放下後迅速離開，動作流暢得像是在「執行任務」。當地環保小組調查後發現，狗狗這麼做並非偶發行為，而是經過訓練後替主人違規棄置廢棄物。
警方在臉書發文表示，「創意不能成為不文明的藉口。」飼主的舉動不僅污染了市容，也是利用寵物的單純鑽漏洞，行為引發批評。當局分析監視器畫面後，已經鎖定飼主並對其開罰。
根據義大利法規，非法棄置垃圾可處1,500至18,000歐元罰款（約新台幣52,500元至630,000元），不過警方並未提及如何懲治類似案件，外界也好奇飼主是怎麼訓練自家寵物的。
當地市府強調，維護城市整潔是每位市民的責任，不該把聰明用錯地方。而這隻被迫「出門倒垃圾」的狗，也成為當地社群媒體上最熱門的討論話題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。