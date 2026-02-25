影／靈犬叼垃圾袋「路邊倒垃圾」 義大利飼主訓練指使挨罰

義大利近日傳出一起荒謬事件，一名主人為了鑽漏洞，竟然訓練自家寵物幫忙「倒垃圾」。家中狗狗能用嘴叼著垃圾袋，走到路邊熟練地丟垃圾，事件曝光後，飼主也因此挨罰。

據ODDITYCENTRAL報導，西西里島卡塔尼亞市政府日前公布一段監視器畫面。影片中，一隻狗叼著塑膠垃圾袋，走到路邊放下後迅速離開，動作流暢得像是在「執行任務」。當地環保小組調查後發現，狗狗這麼做並非偶發行為，而是經過訓練後替主人違規棄置廢棄物。

警方在臉書發文表示，「創意不能成為不文明的藉口。」飼主的舉動不僅污染了市容，也是利用寵物的單純鑽漏洞，行為引發批評。當局分析監視器畫面後，已經鎖定飼主並對其開罰。

根據義大利法規，非法棄置垃圾可處1,500至18,000歐元罰款（約新台幣52,500元至630,000元），不過警方並未提及如何懲治類似案件，外界也好奇飼主是怎麼訓練自家寵物的。

當地市府強調，維護城市整潔是每位市民的責任，不該把聰明用錯地方。而這隻被迫「出門倒垃圾」的狗，也成為當地社群媒體上最熱門的討論話題。