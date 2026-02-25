快訊

影／靈犬叼垃圾袋「路邊倒垃圾」 義大利飼主訓練指使挨罰

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利一名飼主訓練狗狗叼垃圾亂丟，遭政府開罰。示意圖／ingimage

義大利近日傳出一起荒謬事件，一名主人為了鑽漏洞，竟然訓練自家寵物幫忙「倒垃圾」。家中狗狗能用嘴叼著垃圾袋，走到路邊熟練地丟垃圾，事件曝光後，飼主也因此挨罰。

ODDITYCENTRAL報導，西西里島卡塔尼亞市政府日前公布一段監視器畫面。影片中，一隻狗叼著塑膠垃圾袋，走到路邊放下後迅速離開，動作流暢得像是在「執行任務」。當地環保小組調查後發現，狗狗這麼做並非偶發行為，而是經過訓練後替主人違規棄置廢棄物。

警方在臉書發文表示，「創意不能成為不文明的藉口。」飼主的舉動不僅污染了市容，也是利用寵物的單純鑽漏洞，行為引發批評。當局分析監視器畫面後，已經鎖定飼主並對其開罰。

根據義大利法規，非法棄置垃圾可處1,500至18,000歐元罰款（約新台幣52,500元至630,000元），不過警方並未提及如何懲治類似案件，外界也好奇飼主是怎麼訓練自家寵物的。

當地市府強調，維護城市整潔是每位市民的責任，不該把聰明用錯地方。而這隻被迫「出門倒垃圾」的狗，也成為當地社群媒體上最熱門的討論話題。

義大利 寵物 垃圾袋

沉睡40年村落現身！日本水庫乾涸引爆觀光亂象 遊客捨命自拍

日本近期因三十年來罕見的嚴重乾旱，各地水庫與湖泊水位驟降，意外讓沉睡水底數十年的古老村落重見天日。這難得的奇景吸引大批遊客朝聖，卻也引發一連串脫序亂象。不僅周邊違停嚴重，甚至有遊客為搶拍美照誤闖危險泥沼，險些喪命。

拍片教「飯店咖啡機洗內褲」挨轟噁心 網紅喊冤：空服員說的

美國一名網紅兼健身教練塔拉·伍德考克斯（Tara Woodcox）日前因分享「用飯店咖啡機清洗髒內褲」的旅遊技巧，引發社群及媒體發文反彈，大批網友批評該行為不衛生又缺乏公德心。面對爭議延燒，她近日出面澄清，強調自己「從未真的這麼做過」，只是轉述從空服員朋友那聽來的說法。

8歲兒不聽話…單親媽竟與男友載他上山丟包反省 男童機警求援獲救

日本靜岡縣三島市近日發生一起令人痛心的兒童遺棄案件。一名28歲母親與其同齡男友，因8歲兒子「不聽話」，竟狠心將他載到深山中丟棄。所幸男童機警，獨自步行約1公里到附近露營場求救，才未釀成悲劇。目前警方已依保護責任者遺棄罪嫌逮捕兩人。

坐窗邊玩平板…俄男童自7樓墜落 英勇清潔工「徒手接住」奇蹟救人

俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）近日發生一起神奇救人事件，一名7歲男童從7樓公寓窗戶墜落，所幸被一名外籍清潔工徒手接住，奇蹟生還...

OnlyFans女網紅大戰400男「無套性愛」懷孕！外媒揪3疑點爆造假

OnlyFans女網紅邦妮（Bonnie Blue）去年初曾挑戰「千人斬」，在12小時內與1057名男性發生了性關係。今年2月7日，邦妮又舉辦大型成人活動，與約400名男性發生「無保護性行為」。

