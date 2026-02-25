沉睡40年村落現身！日本水庫乾涸引爆觀光亂象 遊客捨命自拍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來面臨水庫和湖泊的枯水期，眾多遊客不顧危險與奇景自拍，安全堪慮。自拍示意圖。 圖／AI生成
日本近來面臨水庫和湖泊的枯水期，眾多遊客不顧危險與奇景自拍，安全堪慮。自拍示意圖。 圖／AI生成

日本近期因三十年來罕見的嚴重乾旱，導致各地水庫與湖泊水位驟降，意外讓沉睡水底數十年的古老村落重見天日。這難得的奇景吸引大批遊客朝聖，卻也引發一連串脫序亂象。不僅周邊違停嚴重，甚至有遊客為搶拍美照誤闖危險泥沼，險些喪命。

據日媒「FNN Prime Online」報導，位於神奈川縣、堪稱首都圈最大水庫的「宮瀨水庫」，近期蓄水率跌至34%，水位下降讓40年前沉入谷底的村落遺跡再次浮現。不過，大批湧入的車潮將周邊單線道塞爆，遊客無視「禁止停車」標誌違規臨停、任意穿越馬路，逼得警方必須到場用大聲公驅離。

除了交通亂象，更令人擔憂的是危及生命安全的脫序行為。在同樣面臨枯水期的相模原市「津久井湖」，許多遊客為了近距離觀看裸露的湖底，無視警告闖入隨時可能崩塌的陡峭懸崖。

當地租船業者無奈表示，湖底多年累積的淤泥非常鬆軟，近期幾乎每天都要喝斥勸阻差點出意外的遊客。「之前有一位老奶奶不慎踩進爛泥裡，整個人陷進去，淤泥甚至淹到脖子，差點就窒息死掉！」

記者實地走訪也直擊，仍有許多遊客站在懸崖邊緣，雙手拿著手機不顧重心自拍，或是跑到危險區域釣魚。神奈川縣府目前雖未全面封鎖，但已緊急發布警告，呼籲民眾湖底露出部分地形陡峭且極度濕滑，切勿為了看熱鬧而盲目靠近，以免發生意外。

水庫 自拍 日本 奇景 違停 崩塌

