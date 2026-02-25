快訊

拍片教「飯店咖啡機洗內褲」挨轟噁心 網紅喊冤：空服員說的

聯合新聞網／ 綜合報導
美國網紅拍影片教學如何用飯店咖啡機洗髒內褲，引發網友反彈，直呼噁心。咖啡機示意圖。 圖／ingimage
美國一名網紅兼健身教練塔拉·伍德考克斯（Tara Woodcox）日前因分享「飯店咖啡機清洗髒內褲」的旅遊技巧，引發社群及媒體發文反彈，大批網友批評該行為不衛生、噁心又缺乏公德心。面對爭議延燒，她近日出面澄清，強調自己「從未真的這麼做過」，只是轉述從空服員朋友那聽來的說法。

伍德考克斯2025年11月9日於TikTok發布影片，向粉絲分享所謂的「旅遊小技巧」，表示若旅行時內褲不足，可以將髒內褲放入飯店房間咖啡機內的咖啡粉槽，利用機器加熱水沖洗，再用吹風機吹乾，即可再次穿上一條乾淨的內褲。

她在影片中表示：「你關上它，按下開關，它會噴出燙熱的水，然後，你就會有一條更乾淨的內褲。」並稱這項技巧是從一名空服員朋友處得知。

該影片雖然原本按讚數不高，但經其他帳號轉發後迅速爆紅，吸引數十萬次觀看，也引發大批網友批評，認為此舉不僅不衛生，更可能影響到其他房客使用咖啡機的權益。

不少網友留言抨擊該建議「令人作嘔」、「完全不尊重他人」，並質疑為何不直接使用洗手台清洗衣物。甚至有人標記多家國際飯店品牌，包括萬豪、希爾頓、喜來登與假日酒店等，提醒業者注意相關問題。

部分網友也表示，這起事件讓他們對飯店房間內咖啡機的衛生產生疑慮，甚至考慮未來避免使用飯店內的咖啡機。

隨著爭議持續擴大，伍德考克斯於今年2月透過Instagram發文回應，表示自己其實從未真的用過飯店的咖啡機清洗內褲，「我從來沒有做過這種事，但整件事真的很有趣。」

她強調，這項說法只是從朋友那裡聽來的旅遊建議，並非親身實踐。然而，部分網友仍質疑她分享該內容的動機，認為即使只是玩笑，也可能造成不良示範。

@tarawoodcox11

Travel hacks! #fyp #foryoupage #travel #clean #wow

♬ original sound - Tara Woodcox

飯店 咖啡 內褲 網紅

相關新聞

美國一名網紅兼健身教練塔拉·伍德考克斯（Tara Woodcox）日前因分享「用飯店咖啡機清洗髒內褲」的旅遊技巧，引發社群及媒體發文反彈，大批網友批評該行為不衛生又缺乏公德心。面對爭議延燒，她近日出面澄清，強調自己「從未真的這麼做過」，只是轉述從空服員朋友那聽來的說法。

8歲兒不聽話…單親媽竟與男友載他上山丟包反省 男童機警求援獲救

日本靜岡縣三島市近日發生一起令人痛心的兒童遺棄案件。一名28歲母親與其同齡男友，因8歲兒子「不聽話」，竟狠心將他載到深山中丟棄。所幸男童機警，獨自步行約1公里到附近露營場求救，才未釀成悲劇。目前警方已依保護責任者遺棄罪嫌逮捕兩人。

坐窗邊玩平板…俄男童自7樓墜落 英勇清潔工「徒手接住」奇蹟救人

俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）近日發生一起神奇救人事件，一名7歲男童從7樓公寓窗戶墜落，所幸被一名外籍清潔工徒手接住，奇蹟生還...

OnlyFans女網紅大戰400男「無套性愛」懷孕！外媒揪3疑點爆造假

OnlyFans女網紅邦妮（Bonnie Blue）去年初曾挑戰「千人斬」，在12小時內與1057名男性發生了性關係。今年2月7日，邦妮又舉辦大型成人活動，與約400名男性發生「無保護性行為」。

口味意外適合日本人？巴勒斯坦家鄉菜在京都重現

你知道在日本京都有一家巴勒斯坦料理店嗎？地點就在下鴨神社不遠處，可以吃到阿拉伯地區常見的炸豆泥餅和鷹嘴豆泥。

他是家中經濟支柱還要照顧殘疾長兄 過年放煙火卻炸斷腿需截肢

過新年放煙火是傳統，但也要注意安全！1名年約30歲男子初一凌晨在屋外放大型煙火，結果發生意外樂極生悲…

