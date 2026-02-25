拍片教「飯店咖啡機洗內褲」挨轟噁心 網紅喊冤：空服員說的

美國一名網紅兼健身教練塔拉·伍德考克斯（Tara Woodcox）日前因分享「用飯店咖啡機清洗髒內褲」的旅遊技巧，引發社群及媒體發文反彈，大批網友批評該行為不衛生、噁心又缺乏公德心。面對爭議延燒，她近日出面澄清，強調自己「從未真的這麼做過」，只是轉述從空服員朋友那聽來的說法。

伍德考克斯2025年11月9日於TikTok發布影片，向粉絲分享所謂的「旅遊小技巧」，表示若旅行時內褲不足，可以將髒內褲放入飯店房間咖啡機內的咖啡粉槽，利用機器加熱水沖洗，再用吹風機吹乾，即可再次穿上一條乾淨的內褲。

她在影片中表示：「你關上它，按下開關，它會噴出燙熱的水，然後，你就會有一條更乾淨的內褲。」並稱這項技巧是從一名空服員朋友處得知。

該影片雖然原本按讚數不高，但經其他帳號轉發後迅速爆紅，吸引數十萬次觀看，也引發大批網友批評，認為此舉不僅不衛生，更可能影響到其他房客使用咖啡機的權益。

不少網友留言抨擊該建議「令人作嘔」、「完全不尊重他人」，並質疑為何不直接使用洗手台清洗衣物。甚至有人標記多家國際飯店品牌，包括萬豪、希爾頓、喜來登與假日酒店等，提醒業者注意相關問題。

部分網友也表示，這起事件讓他們對飯店房間內咖啡機的衛生產生疑慮，甚至考慮未來避免使用飯店內的咖啡機。

隨著爭議持續擴大，伍德考克斯於今年2月透過Instagram發文回應，表示自己其實從未真的用過飯店的咖啡機清洗內褲，「我從來沒有做過這種事，但整件事真的很有趣。」

她強調，這項說法只是從朋友那裡聽來的旅遊建議，並非親身實踐。然而，部分網友仍質疑她分享該內容的動機，認為即使只是玩笑，也可能造成不良示範。