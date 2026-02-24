坐窗邊玩平板…俄男童自7樓墜落 英勇清潔工「徒手接住」奇蹟救人

快訊

香港01／ 撰文：陳楚遙
俄羅斯一名7歲男童從7樓公寓窗戶墜落，所幸被一名外籍清潔工徒手接住，奇蹟生還。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）近日發生一起神奇救人事件，一名7歲男童從7樓公寓窗戶墜落，所幸被一名外籍清潔工徒手接住，奇蹟生還。

據《太陽報》報導，事發時，37歲的烏茲別克籍清潔工伊巴杜拉耶夫（Khairullo Ibadullayev）正在大樓底層工作，突然聽到鄰居尖叫求救。他抬頭看見男童薩沙（Sasha）正懸在窗台邊，隨即衝到其正下方。幾秒後，薩沙從約80英尺（約24.3公尺）高處墜落，伊巴杜拉耶夫奮力用雙手接住他，兩人雙雙跌入雪堆中。

薩沙隨後被緊急送院，醫生診斷他小腿骨折並有多處傷勢，目前仍在治療中但情況穩定。英勇的伊巴杜拉耶夫也在救人過程中肋骨受傷，但他表示，「如果孩子沒事，那我也沒事。」

伊巴杜拉耶夫4個月前從烏茲別克來到俄羅斯工作，在家鄉育有4名子女及年邁父母需扶養。

伊巴杜拉耶夫接受《每日郵報》採訪時描述，他接住男童後發現他已停止呼吸，立即實施心肺復甦，按壓胸部直到男童恢復呼吸。「我開始按壓他的胸部，然後我聽到他喘了口氣。之後，他就沒事了。」

據警方調查，事發時薩沙正坐在窗邊玩平板電腦，其47歲母親娜傑日達（Nadezhda Amrani）短暫離開前往廚房。約10分鐘後返回，才驚見窗戶大開、兒子不見。娜傑日達自稱是社交媒體「戰略架構師」（strategy architect），在社群平台擁有逾5萬粉絲。當局指出，該公寓未安裝窗戶防墜裝置，已介入調查此事。

文章授權轉載自《香港01》

