OnlyFans女網紅大戰400男「無套性愛」懷孕！外媒揪3疑點爆造假

聯合新聞網／ 聯合報導
OnlyFans女網紅邦妮（Bonnie Blue）。法新社
OnlyFans網紅邦妮（Bonnie Blue）去年初曾挑戰「千人斬」，在12小時內與1057名男性發生了性關係。今年2月7日，邦妮又舉辦大型成人活動，與約400名男性發生「無保護性行為」。

根據《美國周刊》報導，邦妮原定於1月進行該活動，但是為了增加自己的受孕機率，她特地延期，選在「排卵高峰期」與約400名男性無套性愛

2月23日，邦妮在YouTube上發布了公布自己懷孕的影片，還展示驗孕棒佐證，也去了私人診所產檢，超音波也顯示邦妮的確懷孕了。

不過《Daily Star》認為，邦妮可能是在說謊，因為她曾經透漏自己是不容易自然受孕的體質，她和前夫之前非常努力備孕，但最終仍無法成功。

還有一點令人質疑的是，為邦妮進行產檢的診所雖然看起來具有正規的醫療器材，但是醫生居然戴著滑雪面罩，並且使用「看起來像iPad」的裝置向邦妮展示超音波照。另外邦妮是在2月23日發布產檢影片，離她2月7日的多人性愛活動僅兩周時間，而通常懷孕第五周左右才能以陰道超音波的方式照到懷孕胚囊，太早檢查通常照不太到。

