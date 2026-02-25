快訊

8歲兒不聽話…單親媽竟與男友載他上山丟包反省 男童機警求援獲救

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名單親媽媽因8歲兒子不聽話，和交往對象把他載往山上丟包反省。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成
日本一名單親媽媽因8歲兒子不聽話，和交往對象把他載往山上丟包反省。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

日本靜岡縣三島市近日發生一起令人痛心的兒童遺棄案件。一名28歲母親與其同齡男友，因8歲兒子「不聽話」，竟狠心將他載到深山中丟棄。所幸男童機警，獨自步行約1公里到附近露營場求救，才未釀成悲劇。目前警方已依保護責任者遺棄罪嫌逮捕兩人。

據「靜岡放送」報導，案件發生在2月22日下午2點左右。為了讓男童「反省」，母親的男友將他帶往山區丟包，男童隨後成功向附近設施的工作人員求助並報警。離譜的是，這對情侶事後發現男童不見蹤影，竟求助警方，警方經盤問後釐清案情，當場將兩人逮捕。男童雖未受傷，但獲救時神情充滿恐懼與不安，警方正深入調查平時是否有家暴情事。

該事件曝光後引起網友熱烈討論。有網友捏把冷汗表示，男童能自行求救真的是奇蹟，若留在原地，極可能面臨失溫或遭野生動物攻擊的致命危機。並有人強烈懷疑這並非突發事件，這類孩童平時可能早就遭受肢體暴力或不當對待，或許和原生家庭隔離開來才是最好的方式。

另一名女網友則沉痛分享自身經歷，透露年輕時也曾被恐怖情人半路「丟包」、逼迫下跪，甚至在嚴寒的冬天被趕出租屋處。她表示這種精神折磨會嚴重摧毀自尊心，呼籲女性在選擇伴侶時務必擦亮雙眼，千萬別讓自己與無辜的孩子陷入痛苦深淵。

兒虐 丟包 母親 男友 原生家庭

