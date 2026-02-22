泰國警奇招捉賊！扮舞龍舞獅靠近突擊 終擒獲偷竊慣犯
泰國曼谷警方2月18日在農曆新年期間成功以「偽裝成舞龍舞獅」的奇招，逮捕一名屢次抓捕不果的偷竊慣犯，根據發放的片段顯示，警員一邊舞龍舞獅，一邊靠近再突襲，疑犯毫無防備，束手就擒。
2月18日為大年初二，曼谷警方派出多人作臥底組成「舞龍舞獅」隊，影片顯示，搖著獅頭的警員突然撲向一名男子，然後再多人走前協助制服男子，成功擒獲疑犯。
泰國警方指疑犯為33歲男子，在本月初曾3度闖入曼谷一名警官家中，涉嫌盜走價值約200萬泰銖（約新台幣203萬1236元）財物。
警方曾數次嘗試捉拿疑犯，但每次都遭其發現，疑犯成功逃跑。他們之後透過追蹤疑犯出售的財物確認其身份，並知悉他經常前往暖武里府的寺廟，警方終趁農曆新年展開行動。
疑犯已承認盜竊，並透露是為購買毒品和賭博，他過去也曾因涉毒和偷竊遭定罪。
