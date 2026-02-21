快訊

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2韓職培證英雄 古林睿煬先發失2分

最高法院判決後…美平均關稅大降至8.3% 20大進口國我排第5高

7陸客春節魂斷貝加爾湖…行程要價7.7萬 「小鋼炮」2分鐘沉沒

聽新聞
0:00 / 0:00

真是心理作用？研究揭免疫系統男女大不同 女性慢性疼痛更久

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
所有曾因病痛求醫，卻只換來一句「那是妳心理作用」而感到挫折的女性，最新公布的新研究為她們平反。示意圖／AI生成
所有曾因病痛求醫，卻只換來一句「那是妳心理作用」而感到挫折的女性，最新公布的新研究為她們平反。示意圖／AI生成

所有曾因病痛求醫，卻只換來一句「那是妳心理作用」而感到挫折的女性，今天公布的新研究為她們平反。

法新社報導，發表於期刊「科學免疫學」（Science Immunology）的研究指出，女性感受到的慢性疼痛確實比男性更劇烈，而這種現象可從免疫系統的生物學差異加以解釋。

研究主要作者洛梅特（Geoffroy Laumet）告訴法新社：「在臨床實務中，女性的疼痛長期被忽視，因為人們總認為那更多是心理因素，或是因為女性較為軟弱或情緒化。」

「但這項研究證明，這種差異是真實存在的…它並非社會建構的產物，而是有實實在在的生物學機制支撐。」

神經元對刺激產生反應時，疼痛便隨之而來：例如踢到腳趾，或是走路絆倒、磕破了膝蓋。

但洛梅特指出，慢性疼痛在只有輕微刺激甚至毫無刺激的情況下仍會持續，且高達60%至70%的患者為女性。

任職於密西根州立大學（Michigan State University）的科學家洛梅特表示，他的團隊致力於探索受荷爾蒙調節的免疫細胞（即單核球），究竟如何影響疼痛的緩解過程。

研究人員發現，這些單核球在與負責感知疼痛的神經元溝通中扮演關鍵角色，並會透過產生抗發炎因子介白素-10（IL-10），進而抑制這些疼痛感知神經元。

他們的研究最初並非旨在探索性別差異，但數據結果顯而易見：雌鼠的疼痛緩解所需時間較長，而且產生介白素-10的單核球在雌鼠體內活性較低。

根據這項研究，這些單核球在雄鼠體內活性較高，這與雄性體內較高濃度的睪固酮等性荷爾蒙密切相關。

洛梅特希望這項新研究能為改善疼痛治療開啟新大門。他表示，長遠來看，研究可以深入探討如何刺激單核球並提升介白素-10的產量，藉此「增強人體緩解疼痛的能力」。

而就短期而言，他認為外用睪固酮具有成為可行方案的潛力，能有效緩解局部疼痛折磨。

神經 科學家 情緒化 患者 醫師 性別

延伸閱讀

67歲男胰臟癌四期仍活力滿滿「不覺得快死了」狂吃2種食物獲得醫師力讚

44歲與60歲是老化關鍵期？一次看懂身體實際變化與延緩方法

兄弟姐妹中唯一無病的人！117歲嬤天天吃優格、靠3秘訣健康到終老

通勤超過1小時是台灣日常？ 網曝「這1地」塞車就占一半時間

相關新聞

真是心理作用？研究揭免疫系統男女大不同 女性慢性疼痛更久

所有曾因病痛求醫，卻只換來一句「那是妳心理作用」而感到挫折的女性，今天公布的新研究為她們平反

偷「市場垃圾」做燒烤？東京人氣居酒屋爆食安黑幕 30公斤魚骨全是贓物

在物價飛漲的日本，部分餐廳卻能維持驚人的低價，背後恐怕潛藏著遊走法律邊緣的「暗黑進貨法」。據日媒SPA！報導，東京勝鬨（Kachidoki）一家人氣居酒屋「楽笑」，竟有員工竟潛入市場偷竊即將丟棄的魚骨製成料理販售，更有中式餐廳透過社群軟體收購釣客自行在河川釣的魚獲，製成高價「隱藏菜單」牟取暴利。

來陰的？帳單莫名多被收捐款項目 澳洲這餐廳掀論戰

澳洲墨爾本一家知名餐廳，在帳單另立名目讓顧客買單時多付一澳元（約新台幣22元）「捐款」。由於餐廳沒有事先告知顧客，在社群上引發網友批評...

影／一口午餐差點送命 土耳其急救員「椅背自救」畫面瘋傳

土耳其一名男子在吃午餐時不小心噎到，偏偏當時現場只有他一個人，幸好男子身為急救員熟知哈姆立克法，靠著用椅子施作哈姆立克法，他順利撿回一命...

沒錢又無家可歸 俄男假炸彈威脅「自願入獄」有飯吃了

俄羅斯一名身無分文、無家可歸的年輕男子，因為想要有地方住、有飯可吃，竟然造假炸彈威脅，讓自己被判3年2個月，成功達成「被國家收留」的目標...

我說蛋黃呢？罕見「素顏蛋」讓全家看傻 原因出在母雞身上

根據日媒「ねとらぼ」的報導，有一天，原POまりさん的媽媽在廚房做菜做到一半，突然傳來一聲「欸——？！」的驚訝聲。原PO立刻跑進廚房看，結果眼前景象讓人瞬間傻眼：媽媽剛打進碗裡的蛋，竟然是個空包彈！只有蛋白，完全看不到蛋黃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。