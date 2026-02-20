來陰的？帳單莫名多被收捐款項目 澳洲這餐廳掀論戰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
餐廳直接在帳單加上捐款，引來網友批評。示意圖／ingimage
餐廳直接在帳單加上捐款，引來網友批評。示意圖／ingimage

澳洲墨爾本一家知名餐廳，在帳單另立名目讓顧客買單時多付1澳元（約新台幣22元）「捐款」。由於餐廳沒有事先告知顧客，在社群上引發網友批評，認為餐廳的作法使人觀感不佳。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在墨爾本知名餐廳Chin Chin。一名顧客日前到餐廳用餐，卻在查看帳單時，發現上方多了一筆1澳元捐款，讓他相當困惑。他將收據上傳網路，認為店家沒有詢問顧客就強迫顧客捐款，感覺並不合法。

據了解，這筆捐款是捐給「集合基金會」（Collective Foundation），目的是要推動澳洲餐飲業發展，包含培訓人才、教育計畫與創新等。餐廳表示，雖然會自動加上這筆捐款，但顧客可以要求移除。不僅如此，餐廳在菜單有加註小字提醒，也在訂位確認信、官網與社群平台說明，因此並沒有違反澳洲法規。

然而不少網友仍不埋單，認為「重點不是金額，而是手法」。有網友認為，餐廳應該事先詢問，而不是讓顧客事後自行取消。也有人表示，如果是從帳單中折抵1澳元再捐出，或許不會讓人這麼不滿。

近年來澳洲餐飲業常出現附加費用，像是10%服務費或小費等，一樣都採取「預設加入、可取消」的模式。不過這樣的方式讓不少消費者覺得不舒服，認為餐廳作法不夠誠實。

澳洲 餐廳 捐款 帳單 社群 餐飲業 墨爾本

