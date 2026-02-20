快訊

瘦成這樣！江蕙開唱合體超重磅仙女歌手 首位正式嘉賓現身全場瘋了

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

影／一口午餐差點送命 土耳其急救員「椅背自救」畫面瘋傳

聯合新聞網／ 綜合報導
男子噎到後成功自救，順利撿回一命。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子噎到後成功自救，順利撿回一命。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

土耳其一名男子在吃午餐時不小心噎到，偏偏當時現場只有他一個人，幸好男子身為急救員熟知哈姆立克法，靠著用椅子施作哈姆立克法，他順利撿回一命，監視器畫面在社群媒體上瘋傳。

ODDITYCENTRAL報導，伊爾迪爾（Ilyas Yildir）是奧斯曼尼耶（Osmaniye）112緊急醫療中心的救護人員。事發當時，他正在辦公室吃午餐，沒想到一口三明治突然卡在喉嚨，堵住了他的氣管，讓他完全無法呼吸。

由於四下無人，他也無法向別人求救，只能想辦法與時間賽跑自救。冷靜的他立刻站起來，把椅背當作支點，用腹部猛力撞擊椅子，施作哈姆立克法。監視器畫面顯示，他反覆用力擠壓上腹，終於順利吐出食物，成功撿回一命。

伊爾迪爾受訪時表示，雖然食物阻塞他的呼吸道，但身為一名急救員，他很清楚該做什麼，所以他讓自己冷靜下來，對自己施作哈姆立克法，果然成功救回自己。

他強調，這些急救知識不只可以用來救別人，也能救自己。如果身邊沒有椅子，可以改用桌子或任何堅硬物體替代。哈姆立克法是一種處理上呼吸道阻塞的急救技巧，透過快速腹部推擠產生氣流，把卡住的異物排出。在施作哈姆立克時，要把硬物頂在肚臍上方，向上用力擠壓，利用肺部殘存空氣把異物從喉嚨擠出。

土耳其 哈姆立克 呼吸道 異物 喉嚨

延伸閱讀

過胖惹禍！BMI一飆高 61組疾病罹病風險就升高

過年大魚大肉太負擔？ 醫師曝「7天整腸法」改善腸道健康

影／分泌物當香水抹身體 女子堅信「費洛蒙」會吸引異性

撿狗屎撿到年收百萬元 英國四寶爸靠「清便副業」翻轉人生

相關新聞

來陰的？帳單莫名多被收捐款項目 澳洲這餐廳掀論戰

澳洲墨爾本一家知名餐廳，在帳單另立名目讓顧客買單時多付一澳元（約新台幣22元）「捐款」。由於餐廳沒有事先告知顧客，在社群上引發網友批評...

影／一口午餐差點送命 土耳其急救員「椅背自救」畫面瘋傳

土耳其一名男子在吃午餐時不小心噎到，偏偏當時現場只有他一個人，幸好男子身為急救員熟知哈姆立克法，靠著用椅子施作哈姆立克法，他順利撿回一命...

沒錢又無家可歸 俄男假炸彈威脅「自願入獄」有飯吃了

俄羅斯一名身無分文、無家可歸的年輕男子，因為想要有地方住、有飯可吃，竟然造假炸彈威脅，讓自己被判3年2個月，成功達成「被國家收留」的目標...

我說蛋黃呢？罕見「素顏蛋」讓全家看傻 原因出在母雞身上

根據日媒「ねとらぼ」的報導，有一天，原POまりさん的媽媽在廚房做菜做到一半，突然傳來一聲「欸——？！」的驚訝聲。原PO立刻跑進廚房看，結果眼前景象讓人瞬間傻眼：媽媽剛打進碗裡的蛋，竟然是個空包彈！只有蛋白，完全看不到蛋黃。

抓不到…竊盜慣犯太會逃 泰國警方出奇招終於逮到人

泰國警方在多次無法逮捕1名屢次犯案的竊賊後，決定採取創意行動：穿上傳統舞獅服裝潛入現場，悄悄接近這名行蹤飄忽的目標

推薦消法令紋神器？高市早苗與石井苗子對話曝光 網被逗樂：像巷口阿姨

日本政壇出現溫馨一幕。日本維新會參議員石井苗子18日在個人官方YouTube頻道公開與首相高市早苗的私下互動影片，兩人宛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。