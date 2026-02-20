影／一口午餐差點送命 土耳其急救員「椅背自救」畫面瘋傳
土耳其一名男子在吃午餐時不小心噎到，偏偏當時現場只有他一個人，幸好男子身為急救員熟知哈姆立克法，靠著用椅子施作哈姆立克法，他順利撿回一命，監視器畫面在社群媒體上瘋傳。
據ODDITYCENTRAL報導，伊爾迪爾（Ilyas Yildir）是奧斯曼尼耶（Osmaniye）112緊急醫療中心的救護人員。事發當時，他正在辦公室吃午餐，沒想到一口三明治突然卡在喉嚨，堵住了他的氣管，讓他完全無法呼吸。
由於四下無人，他也無法向別人求救，只能想辦法與時間賽跑自救。冷靜的他立刻站起來，把椅背當作支點，用腹部猛力撞擊椅子，施作哈姆立克法。監視器畫面顯示，他反覆用力擠壓上腹，終於順利吐出食物，成功撿回一命。
伊爾迪爾受訪時表示，雖然食物阻塞他的呼吸道，但身為一名急救員，他很清楚該做什麼，所以他讓自己冷靜下來，對自己施作哈姆立克法，果然成功救回自己。
他強調，這些急救知識不只可以用來救別人，也能救自己。如果身邊沒有椅子，可以改用桌子或任何堅硬物體替代。哈姆立克法是一種處理上呼吸道阻塞的急救技巧，透過快速腹部推擠產生氣流，把卡住的異物排出。在施作哈姆立克時，要把硬物頂在肚臍上方，向上用力擠壓，利用肺部殘存空氣把異物從喉嚨擠出。
