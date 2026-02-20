抓不到…竊盜慣犯太會逃 泰國警方出奇招終於逮到人

快訊

中央社／ 曼谷20日綜合外電報導
泰國警方在多次無法逮捕1名屢次犯案的竊賊後，決定採取創意行動：穿上傳統舞獅服裝潛入現場，悄悄接近這名行蹤飄忽的目標。

美聯社報導，曼谷警方發布的畫面顯示，警方人員18日藏身紅金相間的舞獅裝中，在鄰近曼谷的暖武里府（Nonthaburi）1座廟宇舉辦的農曆新年廟會上，隨著舞獅靠近嫌犯。片刻之後，負責操縱獅頭的員警突然衝向嫌犯，迅速將他壓制在地。

警方表示，這名33歲男子涉嫌本月稍早3度潛入曼谷1名地方警官住處，竊取價值約200萬泰銖（約新台幣200萬元）的貴重物品。

警方在新聞稿中說，過去曾多次試圖逮捕這名男子，但他動作敏捷，總能及時發現員警而逃逸。後來警方循線追查他出售的贓物，得知他經常出沒於暖武里府的廟宇。

雖然農曆新年並非泰國的官方假日，但各地仍常舉辦慶祝活動，舞獅更是慶典的一部分，為警方的逮捕行動提供絕佳掩護。

警方表示，嫌犯已坦承犯下多起竊案，供稱其作案動機是買毒品和賭博。警方還說，這名男子過去也曾因涉及毒品和竊盜罪行被判刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

