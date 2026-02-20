推薦消法令紋神器？高市早苗與石井苗子對話曝光 網被逗樂：像巷口阿姨

快訊

中央社／ 東京20日專電
日本維新會參議員石井苗子18日在個人官方YouTube頻道公開與首相高市早苗（左）的私下互動影片。圖／擷自石井苗子YT
日本維新會參議員石井苗子18日在個人官方YouTube頻道公開與首相高市早苗（左）的私下互動影片。圖／擷自石井苗子YT

日本政壇出現溫馨一幕。日本維新會參議員石井苗子18日在個人官方YouTube頻道公開與首相高市早苗的私下互動影片，兩人宛如姊妹般的親切對話，迅速在網路上引發熱議。

日媒Sponichi Annex報導，影片中可見，隨著高市內閣2.0正式啟動，高市早苗展開例行拜會行程造訪石井苗子，石井一見面便拍手迎接，親暱喊道「早苗醬！」展現兩人長達數十年的深厚交情。

擁有護理師資格的石井隨即關心高市的身體狀況，溫柔地說「把痛的地方給我看看」，並輕撫她因類風濕性關節炎而變形的右手。高市指著手指表示「這裡已經彎掉了。」石井心疼回應，「啊，好可憐啊，現在還會痛嗎？要記得好好伸展喔。」

除了關懷健康，石井還貼心準備了口輪肌訓練器送給高市，笑說每天只要使用3分鐘，就能改善法令紋，「洗澡時或早上都可以用」，還指著自己說，「妳看，（法令紋）都不見了。」高市也笑著回說：「姊姊（石井）變漂亮了呢！」現場氣氛輕鬆自然。

這段宛如「姊妹聊天」的畫面曝光後，許多網友留言說，「看了好溫暖」、「石井真的好貼心」、「就像巷口阿姨之間的日常對話」。在嚴肅的政治場域中，這樣真實又有人情味的互動，讓網友紛紛表示，「這種影片才是大家想看的」。

高市早苗 日本維新會 類風濕性關節炎 阿姨

