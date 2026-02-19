數錢數到手軟！大樓保全算錢影片瘋傳 新年住戶發紅包竟多成這樣

農曆新年是保全豐收期，而紅包金額隨時超出想像！馬來西亞有大樓保全曾拍片分享農曆新年「收穫」，僅拆了數封紅包，便有十多張50、20、10令吉的鈔票（約新台幣403、161、81元），若桌上數十封紅包全開，金額估計可達4位甚至5位數，「數錢數到手軟」。這段影片於2023年開始流傳，至近日農曆新年再被翻出，惹起熱議。

該段15秒「保全數紅包錢」影片於抖音（TikTok）瘋傳，見到有大樓保全把一整排紅包放在桌上，目測至少有40至50封，而保全面露笑容，興奮地拆下其中數封，便有十多張50、20、10令吉鈔票。

假設餘下約50封紅包全是20令吉鈔票，也可以有約2,000港元（約新台幣8066元）進帳，相當厲害。而直至影片結束，保全仍在拆紅包及數錢，忙到沒有停手。

影片引來網友熱議，笑言「可以很快退休」、「一年一次的寄託」。也有網友認為該保全平日表現應該不錯，所以住戶都願意發紅包給他，「他一定做得很好，這就是為什麼他得到了很多紅包」、「努力工作會有成果，我們都應該向他學習」。

文章授權轉載自《香港01》