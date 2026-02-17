快訊

連續2天開出大樂透頭獎 大年初一這縣市一人獨得1億

火馬年恐難安寧 命理老師：財庫破洞3大生肖務必多拜土地公

等了22年！美國男子堅持「同組號碼」買彩券 終於中頭獎1.9億元

中央社／ 俄亥俄州亞克朗17日綜合外電報導
美國一名男子22年來用同一組號碼購買州政府發行的彩券，他的堅持終於在本月初獲得回報，贏得頭獎350萬美元（約新台幣1億990萬元）。示意圖／ingimage
美國一名男子22年來用同一組號碼購買州政府發行的彩券，他的堅持終於在本月初獲得回報，贏得頭獎350萬美元（約新台幣1億990萬元）。示意圖／ingimage

美國俄亥俄州1名退休男子22年來用同一組號碼購買州政府發行的彩券，他的堅持終於在本月初獲得回報，他贏得了頭獎350萬美元（約新台幣1億990萬元）。

綜合美國通訊社合眾國際社（UPI）與俄亥俄州電視台WKYC網站報導，這名住在亞克朗（Akron）的幸運兒告訴俄亥俄州彩券局（Ohio Lottery），這些年來他每月花10美元（約新台幣314元）持續用6、8、16、20、26、45這組數字購買「經典樂透」（Classic Lotto）彩券。

22年來他只偶爾贏過一些小額獎金，但仍堅持用同一組號碼繼續投注，他說因為自己「固執」。而當本月4日開獎時，他立刻認出自己的萬年號碼中了頭獎。

這名男子表示，他打算用獎金來買1棟房屋，並在家中打造1間健身房，還要實現對太太的承諾蓋座大泳池。

彩券 頭獎 美國

延伸閱讀

兩度角逐民主黨總統提名…美國民權領袖傑西傑克遜逝世 享壽84歲

經典賽／上屆美國雙冠王落選 國聯打擊王透納：電話從未響起

經典賽／上屆美國雙冠王落選 國聯打擊王透納：電話從未響起

川普自曝與習近平討論對台軍售 學者：衝擊台國防安全

相關新聞

等了22年！美國男子堅持「同組號碼」買彩券 終於中頭獎1.9億元

美國俄亥俄州1名退休男子22年來用同一組號碼購買州政府發行的彩券，他的堅持終於在本月初獲得回報，他贏得了頭獎350萬美元...

逛台灣超市太震驚！「家庭號多多」嚇到日本網友：根本沙拉油桶

台灣人習以為常的「家庭號」飲料，在日本人眼中竟然變成巨型怪物？據日媒まいどなニュース分享，一名喜愛台灣的日本網友@esthebird近期造訪台南家樂福安平店，被架上超大罐的乳酸菌飲料嚇到，在社群平台X上貼出一張照片寫著「大家看的出來嗎？台灣養樂多瓶子的尺寸... ...」引發日本網友熱烈討論。

出生不久遭母猴棄養…日本小猴子「抱緊玩偶」爆紅 民眾湧動物園幫打氣

日本社群網站最近出現一位超人氣明星，6個月大的日本獼猴Panchi君。Panchi君自小被母猴棄養，總是抱著一隻紅毛猩猩...

恭喜發財！你已被好運女鬼〈緣喜幽靈〉拜訪！日治台北的西門鬼話

若將日文詞彙的「緣起物」翻成華文，最直接的應該就是「吉祥物」了。新年時，日本大眾會在家中裝飾一些「緣起物」以求能帶來好運，例如：由松竹梅作成的「門松」、掛在玄關的「注連飾」（しめ飾り）以及供奉給神明的「鏡餅」等。

撿狗屎撿到年收百萬元 英國四寶爸靠「清便副業」翻轉人生

英國一名四寶爸靠著看似不起眼的工作，專門為人「撿狗屎」，竟意外「撿」出一條致富之路。

吃不到氣瘋了？疑因友人拒絕分食薯條 美18歲男當場開槍轟死朋友

美國德州沃思堡（Fort Worth）警方近日通報，一名18歲青少年與其好友兼鄰居疑因薯條發生爭執，隨後開槍將對方擊斃。美媒CNBC報導，事發於上個月28日下午6時30分左右，地點位於西沃思...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。