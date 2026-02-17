等了22年！美國男子堅持「同組號碼」買彩券 終於中頭獎1.9億元

美國俄亥俄州1名退休男子22年來用同一組號碼購買州政府發行的彩券，他的堅持終於在本月初獲得回報，他贏得了頭獎350萬美元（約新台幣1億990萬元）。

綜合美國通訊社合眾國際社（UPI）與俄亥俄州電視台WKYC網站報導，這名住在亞克朗（Akron）的幸運兒告訴俄亥俄州彩券局（Ohio Lottery），這些年來他每月花10美元（約新台幣314元）持續用6、8、16、20、26、45這組數字購買「經典樂透」（Classic Lotto）彩券。

22年來他只偶爾贏過一些小額獎金，但仍堅持用同一組號碼繼續投注，他說因為自己「固執」。而當本月4日開獎時，他立刻認出自己的萬年號碼中了頭獎。

這名男子表示，他打算用獎金來買1棟房屋，並在家中打造1間健身房，還要實現對太太的承諾蓋座大泳池。