出生不久遭母猴棄養…日本小猴子「抱緊玩偶」爆紅 民眾湧動物園幫打氣

日本社群網站最近出現一位超人氣明星，6個月大的日本獼猴Panchi君。Panchi君自小被母猴棄養，總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去，還依偎在玩偶上睡覺，仿佛那就是牠的媽媽，畫面既可愛又讓人不捨，許多網友紛紛發文附上「#加油Panchi君」標籤，為小猴子打氣。

朝日電視台報導，Panchi君（パンチ）住在千葉縣的市川市動植物園，牠總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去，看起來就像帶著「媽媽」散步一樣。

原來，Panchi君去年7月26日出生不久後，便遭母猴棄養，只能接受人工哺育。一般日本獼猴會緊緊依附母親，從中獲得安全感並鍛鍊肌力；為補足這份「母愛空缺」，飼育員嘗試提供捲成筒狀的毛巾及各種玩偶，Panchi君最後選中這隻紅毛猩猩玩偶，成了牠最安心的陪伴。

園方表示，「我們試過捲起來的毛巾，也試過其他動物玩偶，但Panchi君最喜歡的還是那一隻玩偶」。

Panchi君每天拖著的「媽媽」也引發矚目，很快被發現是宜家（IKEA）販售的人氣玩偶。這股熱潮燒到西班牙，連西班牙宜家都在官方X帳號發文，張貼玩偶抱著一隻小猴子的圖片，並提及Panchi君，吸引不少網友分享Panchi君與「媽媽」的日常生活影片。

Madre sí hay más que una. ¡Y Punch! 🐒 https://t.co/9AbKk8sLZP pic.twitter.com/q9LgOWwK1u — IKEA España (@IKEASpain) 2026年2月16日

園方在1月19日開始嘗試讓Panchi君回到猴群，但其他猴子似乎對牠懷抱警戒心，一時難以融入。市川市動植物園在官方X帳號，使用「#加油Panchi君」（＃がんばれパンチ）標籤，希望大家為牠打氣，收到大批迴響。

Panchi君抱著玩偶的可愛模樣，以及坎坷的身世感動大批網友，社群網站湧入「Panchi君好可愛」、「一定要加油」等留言。

人氣也直接反映在現實世界，動物園來園人數迅速攀升。2月15日適逢週日，單日湧入約5400人，是往年同期的兩倍以上。園方投稿後短短9天內，來客數就比往年倍增，足見Panchi君的高人氣。

園方也分享入園閘門處大排長龍的照片，表示「前所未有、遠超預期的人潮，讓全體工作人員相當驚訝」。

大家的鼓勵似乎也傳達給Panchi君，Panchi君最近逐漸放下玩偶，主動靠近同伴，適應狀況明顯好轉。飼育員笑說，Panchi君其實「心理韌性很強」。

園方表示，最終目標不是讓Panchi君一直依賴人類或玩偶，而是希望有一天，牠能自然融入猴群、和夥伴一起吃飯生活，「最後讓人分不出猴群裡頭哪一隻是Panchi君」。「雖然難免產生像是父母一樣的感情，但我們努力不過度介入，只是靜靜守護。」