聖杯級皮卡丘卡片拍出5.2億元 刷新世界紀錄

美國摔角與網路紅人保羅一張被譽為「聖杯」級的稀有「插畫家皮卡丘」卡片，在經過41天競標，今天以1650萬美元（約新台幣5.2億元）成交。

美聯社報導，保羅（Logan Paul）2021年以當時創下金氏世界紀錄的527萬5000美元（約新台幣1.6億元）購入這張卡。他後來替這張卡加上鑽石項鍊和專屬展示盒，並佩戴著它在2022年的「摔角狂熱38」（WrestleMania 38）大賽亮相。

戈丁拍賣公司（Goldin Auctions）今天拍賣過程透過影音平台YouTube直播，金氏世界紀錄審核員凱遜（Sarah Casson）也出席見證。凱遜證實，這張「插畫家皮卡丘」（Pikachu Illustrator）卡片成交價不僅創下寶可夢卡片紀錄，也翻新所有集換式卡片的最高成交價。

得標的是風險投資家、前白宮聯絡室主任安東尼．史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）之子A.J.史卡拉穆奇（A.J. Scaramucci）。保羅親手把卡片掛在對方脖子上時也不由得驚呼：「我的天啊，這太瘋狂了！」

「插畫家皮卡丘」是皮卡丘原設計師西田敦子於1998 年為1場比賽所繪製，據信全球僅有數十張，而保羅擁有的這張據信是唯一獲得完美品級10分的版本。