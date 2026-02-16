吃不到氣瘋了？疑因友人拒絕分食薯條 美18歲男當場開槍轟死朋友
美國德州沃思堡（Fort Worth）警方近日通報，一名18歲青少年與其好友兼鄰居疑因薯條發生爭執，隨後開槍將對方擊斃。美媒CNBC報導，事發於上個月28日下午6時30分左右，地點位於西沃思堡艾利梅達街附近的一處公寓，當地警方抵達現場時發現19歲的戴維斯（Jarvis Davis）頭部中槍；傷者其後立即被送往醫院，但數小時後宣告不治。
警方指，涉案嫌疑人為18歲的達登（Lemarques Darden），目前已遭逮捕並面臨謀殺指控。調查人員指，戴維斯當時疑因拒絕分享自己的薯條，引發達登不滿，雙方隨即發生衝突，最終達登憤而開槍，並導致友人的死亡。
事發後，達登一度逃離現場，但警方調查後迅速確認他為同一公寓的住戶，並於隔日將其逮捕。
死者母親事後向媒體表示，「這太毫無意義了，這件事的發生方式我永遠無法接受，我知道我的孩子很可能真的是他的朋友。我的孩子沒想到他會開槍。家裡所有人都以為他只是在開玩笑說要炸薯條。」
警方呼籲社區民眾保持警覺，並提醒家長與青少年注意衝突處理的重要性，以免因小事釀成悲劇。
