半裸開創新賽道？日網紅跳「雙指舞」極限擦邊 網炎上轟：三流才賣肉

靠「擦邊球」開創網紅新賽道？日本女網紅愛理以舞者自稱，多次在社群平台更新「驚險迴避走光」的跳舞影片，近日她上傳一段「雙指舞」短片，敞露半邊胸部後一邊遮胸一邊跳舞，影片曝光後馬上被炎上，網友認為一系列影片根本是在汙辱專業舞者，更有人轟愛理是「三流才賣肉」。

日本網紅愛理（あいり，音譯）時常在社群平台更新跳舞影片，但遊走在尺度邊緣的設定，卻令部分網友感到不適，進而被炎上。日前，愛理上傳一段名為「雙指舞」的影片，發文稱「這是連專業舞者都感到難度爆表的技巧，結果不出所料地出包了」。

從畫面可見，愛理身穿特別設計的衣服，胸前突兀地開了一個洞，她先是用左手遮住重要部位，並開始隨著音樂扭動身體，隨後趁轉圈時換手，謹慎防止走光，流暢地展示「擦邊球」舞蹈。

從愛理的社群平台X發現，清一色都是挑戰社群規範極限的破尺度影片，她也會自己增加設定，以專業舞者自稱，即使遇到衣服掉落、露出雙峰等突發狀況，都能游刃有餘地把舞跳完。今年20歲的愛理表示，自己是現役舞者兼講師，舞齡約13年，曾擔任藝人的伴舞，也曾出演廣告及MV等。

然而，部分日本網友卻對這樣過於曝露的舞蹈風格感到不滿，有人認為愛理的所作所為是在侮辱舞者，看似在展現舞技，實則令人感到噁心、不舒服。網友批評，「如果她跳得再好一點，或許就不需要刻意露胸了」、「不靠賣弄色情就沒人要看的三流舞者」；對此，愛理更正面回擊，再度更新影片稱「賭上三流舞者的尊嚴，我一定會執行到底」。

此外，也有網友認為愛理「就像『AKIRA 100%』的胸部版」。AKIRA 100%（アキラ100%）是日本著名的喜劇演員，真名為大橋晃，個人特色是以近乎全裸之姿登台，並用托盤遮住胯下，表演左右交替托盤、換手或翻轉等特技，或是透過其他道具的視線遮蔽效果，巧妙地隱藏胯下的重要部位。