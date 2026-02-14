震驚外交圈！「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
現年55歲的英國駐北約（NATO）大使蘭普斯利（左），被爆出與現年29歲的義大利籍前下屬、曾任職北約實習生的科蒂妮（右）熱戀中。圖／擷自X @ACWLapsley
現年55歲的英國駐北約（NATO）大使蘭普斯利（左），被爆出與現年29歲的義大利籍前下屬、曾任職北約實習生的科蒂妮（右）熱戀中。圖／擷自X @ACWLapsley

英國北約（NATO）大使蘭普斯利（Angus Lapsley）近日再度陷入輿論風暴。現年55歲的他，被爆出與現年29歲的義大利籍前下屬、曾任職北約實習生的科蒂妮（Francesca Cortini）熱戀中，甚至還帶著小女友直接住進位於比利時布魯塞爾、共有5層樓的豪華官邸。消息一出，不僅引發外交圈譁然，更驚動了英國資深外交官員與國防大臣。

綜合外媒報導，兩人的戀情在北約總部早已是「公開的秘密」。55歲的蘭普斯利曾任職北約助理祕書長，當時科蒂妮年僅27歲，正以實習生身分擔任他的助理，兩人也因此萌生愛意。蘭普斯利在與妻子分居後，與科蒂妮的交往日益高調，不僅在聖誕節與夏季招待會中大方現身，近期更直接讓女方搬進官邸同居，這讓與他共用該官邸的兩名外交同僚感到相當尷尬。

這段年齡相差26歲的「辦公室戀情」引發不少爭議。英國駐歐盟大使戴姆．卡羅琳．威爾遜（Dame Caroline Wilson）便直言，讓女友搬進官邸的行為「極不妥當」。儘管英國國防大臣希利（John Healey）強調，政府對大使的專業水準有極高要求，但北約官方經審查後表示，北約並不禁止長官與下屬發展感情，只要確實申報利益衝突即可，因此認定蘭普斯利並未違反規範。

事實上，這並非蘭普斯利首次成為媒體焦點。早在2021年，他曾犯下一個近乎荒謬的錯誤，在前往肯特郡工作的途中，不慎將50頁標示為「最高機密」的文件遺忘在公車亭，內容甚至包含英國特種部隊在阿富汗喀布爾的機密部署地點。該事件引發美方震怒，深怕危害士兵安全，蘭普斯利也因此一度被暫停安全許可。

蘭普斯利在2025年才剛接任駐北約大使，沒想到不到1個月，就因為這段充滿爭議的戀情再次登上新聞頭條。雖然北約認定他未違規，但這起風波已讓英國外交體系面臨極大的形象壓力，也讓這位「迷糊大使」的爭議事蹟再添一樁。

北約 英國 官邸 女友 義大利

