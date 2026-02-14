快訊

影／「Jet2 Holiday」高空爆亂鬥？英廉航乘客走道互毆 機艙見血急改降

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。路透
英國廉航Jet2一架航班在9100公尺高空爆發乘客大亂鬥，目擊者拍攝畫面顯示多名乘客在機艙走道互毆扭打，尖叫與咒罵聲四起，最終迫使飛機緊急改道降落。

每日郵報與太陽報報導，這起衝突發生在Jet2編號LS896的班機，原定12日晚間自土耳其安塔利亞飛往曼徹斯特，卻因一名乘客試圖搶奪另一名乘客的手機引爆衝突，隨後暴力場面失控，混亂迅速蔓延，驚恐的家庭與年長旅客也被捲入其中。

目擊者表示，座椅上沾有血跡，地板上甚至散落著牙齒。其中一名被帶走的涉案人士事前大量飲酒，並發表帶有種族歧視的言論，隨後又因香菸問題與機組員發生衝突，情勢才進一步升高為肢體對抗。

有旅客回憶，場面一度變得相當激烈，乘客們情緒緊繃、驚恐不安，整個機艙陷入混亂。另有旅客表示，向那些挺身反對種族歧視的乘客致敬，也包括那位主動安撫受驚旅客的好心人，並稱讚Jet2機組人員全程冷靜應對、處理得當。

根據報導，LS896隨後緊急改降比利時布魯塞爾，飛機落地後警方登機，將兩名涉案人士帶走拘留，之後續飛前往曼徹斯特。機師事後向乘客表示，在自己30年的飛行生涯中，緊急降落的次數屈指可數，也從未遇過如此暴力的事件。Jet2則形容相關行為「令人髮指」，並強調將對涉事乘客祭出終身禁飛處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

