羅浮宮不平靜？繼珠寶藏品失竊後 又傳展廳漏水「有畫作受損」

中央社／ 巴黎13日專電
繼珠寶藏品失竊、建物老舊、票券詐騙案後，巴黎羅浮宮（Muséedu Louvre）又發生漏水事故。法國媒體報導，德農館（Denon）一個展廳昨晚漏水，可能有畫作受損。

BFM電視台（BFMTV）報導，漏水事件發生在昨晚到今天凌晨，地點在德農館707號展廳，今天上午9時47分館方內部通報為「技術事故」。

707號展廳展示的藝術品包括法國畫家梅尼耶（Charles Meynier）19世紀的作品「法國繪畫的勝利：普桑、勒蘇爾、李布隆的榮耀」（Triomphe de lapeinture française : apothéose de Poussin, de Le Sueur et deLe Brun）等。

報導提到，據信這次漏水是樓上管線故障引起，展廳天花板嚴重受損，已暫時關閉；另有消息人士透露，有藝術品受損，正由專家評估。

羅浮宮官方網站公告，706號到708號展廳暫時關閉。

羅浮宮近期災禍一樁接一樁：去年10月有盜賊入侵，竊走多件珠寶藏品，至今未追回；11月因建物老舊，須關閉展廳；11月底，埃及文物圖書館漏水，數百件文獻受損；自去年底以來，員工因不滿工作條件而數度罷工；近日又發生員工及導遊涉入票券詐騙案。

羅浮宮是全球最多人參觀的博物館，2025年有900萬人造訪，其中73%是外國人。

漏水 羅浮宮 法國 藝術品

