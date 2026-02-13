影／縮胸6週竟「長回原尺寸」 蘇格蘭正妹傻眼：錢白花了

蘇格蘭一名女子因為胸部太大覺得困擾，特地到診所動了縮胸手術，不過才過了六週胸部就「長回來」，讓她十分傻眼。

據Need to Know報導，蘇格蘭女子哈莉（Hally Galletta）在去（2025）年四月接受縮胸手術，希望能夠「自在生活」，不過手術後才六週，她發現胸前又變回原樣。醫師告訴她，每側都切除了約200公克組織，術後初期胸部也確實緊實上提，不過隨著腫脹消退，胸部外觀又恢復成手術前的大小，就連朋友都說「看不出差別」。

更讓她困惑的是，她的體重完全沒有增加，不可能因發胖而造成胸部變大。由於英國公立醫療體系等待時間長且資格嚴格，她選擇自費手術，如今花了大筆費用卻幾乎沒效果，讓她相當沮喪。

目前距離第一次手術只差八個月，但哈莉已經預約好三月要再動一次手術。她氣得說自己打算直接做到A罩杯，甚至說自己想把胸部全部拿掉。不過她也坦言，要再次動手術讓她十分不安，「如果第二次（手術）之後又長回來，可能就代表我注定要跟它們（胸部）共存，不會再動第三次手術了。」