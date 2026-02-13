媽媽帶未成年兒賭城狂歡 升級性愛派對下場慘了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
女子讓未成年孩子開性愛派對，被指控多項罪名。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國加州一名「派對媽媽」，在未成年兒子的要求之下，不但幫忙舉辦飲酒派對，甚至還將派對升級成「性愛派對」，並在未成年人互相性侵犯時偷窺。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，50歲的奧康納（Shannon O’Connor）在2020年夏天帶14歲的兒子到賭城拉斯維加斯旅行。當時她的兒子發簡訊要求要「喝啤酒」，奧康納不但沒有阻止，甚至回覆：「算我一個，喝香檳嗎？我們去泳池邊喝吧！喝很多很多。」

據稱奧康納曾在家中豪宅和賭城度假租賃房屋裡為一群青少年組織非法性派對。

2020年5月，她在豪宅裡舉辦一場泳池派對，已經確認身分的受害者，至少有12名女性和8名男性。奧康納在派對上「指定」這些高中生發生性關係，甚至還在他們發生關係時偷窺。

據其中一名證人指出，奧康納要求大家等到丈夫離開以後才開始派對，還在訊息中提到：「等他離開以後（再開始派對），什麼事都別說，別做任何蠢事」。她特別提醒眾人「在賭城發生的事就留在賭城」（What happens in Vegas, stays in Vegas），不過最後事件依然曝光。奧康納目前面對63項指控，審判仍在進行中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

性愛 派對

相關新聞

影／縮胸6週竟「長回原尺寸」 蘇格蘭正妹傻眼：錢白花了

蘇格蘭一名女子因為胸部太大覺得困擾，特地到診所動了縮胸手術，不過才過了六週胸部就「長回來」，讓她十分傻眼。

緊急避難包新選擇？忍者神秘「兵糧丸」可自製 吃一顆撐半天

近期日媒產經新聞社群平台發起「理想的緊急避難食品」討論，竟有網友提議將傳說中的忍者口糧「兵糧丸」現代化。這種號稱「吃一顆就能半天不餓」的神秘黑色丸子，不僅營養豐富、保存期長，且製作材料在超市就能買到，意外成為備受矚目的儲備糧食新選擇。

整個東京都是遊戲舞台！寶可夢GO十周年盛事5月登場 活動細節曝光

為紀念「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）10週年，「Pokemon GOFest：東京」將於5月29日至6月1日...

不可思議！加護病房護理師揭密臨終瞬間：病人離世前都說這句話

美國一名加護病房護理師分享，她在加護病房工作時，發現病人要離世前彷彿都能「感應」，常常都會告訴她類似的遺言，令她覺得不可思議。

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

壓線搭飛機慘遭炎上！曾獲選「東大校花」的神谷明采日前欲搭機返日，她在社群平台全程「實況」分享趕機過程，儘管順利在最後廣播前登機，但隨後她又發了張自拍美照，進而引爆日本網友怒火...

